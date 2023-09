Obergriesbachs Altbürgermeister Josef Schwegler stirbt mit 68 Jahren

Plus 30 Jahre lang war Josef Schwegler Bürgermeister von Obergriesbach. Im Alter von 68 Jahren ist der Altbürgermeister nun gestorben.

Josef Schwegler, Altbürgermeister von Obergriesbach und 30 Jahre lang Rathauschef, ist tot. Der 68-Jährige starb am Montag. Seit Jahren hatte der Altbürgermeister mit seinem Gesundheitszustand gerungen und sich immer wieder mit immensem Lebenswillen zurückgekämpft. In jüngster Vergangenheit sei es dem „Sepp“ aber gesundheitlich gut gegangen, heißt es im Ort. Sein Tod sei daher völlig überraschend gekommen.

Seit 1978 lebte Schwegler, der aus Gebenhofen ( Affing) stammt, im Ort. 30 Jahre lang zierte das Schild mit der Aufschrift „Wohnung des I. Bürgermeisters“ sein Haus. Dort befand sich sogar einige Jahre sein Bürgermeisterbüro, bis die Kanzlei – nach Aufgabe des Schulstandorts in Obergriesbach – im ehemaligen Schulhaus unterkam.