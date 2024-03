Trotz Kabarett und Konzerten – im Canada ist auch das Dorf daheim

Plus Rainer Knauer hat aus der alten Obermauerbacher Wirtschaft einen gefragten Veranstaltungsort gemacht. Eine Dorfwirtschaft aber ist der Canada geblieben.

Ratschen, Karteln, Zusammenkommen: Die Dorfwirtschaft ist meist der Mittelpunkt des Ortes. Es werden aber immer weniger. Wir haben uns umgeschaut, wo die Wirtschaft noch im Dorf ist, und stellen einige in loser Folge in einer Serie vor. Diesmal geht es nach Obermauerbach:

Im Winter und Herbst gibt’s Musik, Kleinkunst und Kabarett. Im Sommer ist Biergarten angesagt. Deshalb kehren viele Gäste aus dem ganzen Altlandkreis Aichach, aber auch von weiter her, gerne im Canada im Aichacher Stadtteil Obermauerbach ein. Trotz der jährlich bis zu 60 Bühnenauftritte aber ist der Canada an drei Tagen pro Woche eine waschechte Dorfwirtschaft. Dann kommen die Mauerbacher und Mauerbacherinnen, um dort zu ratschen, zu trinken oder zu karteln.