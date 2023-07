Ehrlicher Busfahrer gibt Passagier verlorenen Rucksack und Geld zurück

Ein Mann aus dem Raum Kühbach lässt einen Rucksack mit Geld in vierstelliger Höhe in einem Linienbus liegen - und erhält ihn zurück, noch ehe er sein Versehen bemerkt.

In einem Linienbus hat ein Passagier aus dem Raum Kühbach seinen Rucksack liegen gelassen. In dem Rucksack befand sich unter anderem ein Geldbetrag in unterer vierstelliger Höhe.

Mann aus dem Raum Kühbach bemerkt Verlust seines Rucksacks gar nicht

Als der 66-jährige Busfahrer eines Verkehrsbetriebes den Bus am Dienstag gegen 14 Uhr in Petersdorf überprüfte, fand er den Rucksack und übergab ihn der Polizei. Anhand der Unterlagen im Rucksack machten die Beamten dessen Besitzer schnell ausfindig. Dessen Freude war laut Polizei umso größer, da er den Verlust bis dahin noch nicht einmal bemerkt hatte. (nsi)