Erntedank wird diesmal auf dem Bio-Hof Reiner in Petersdorf gefeiert

Die Ökomodell-Region Paartal hat die Familie Reiner als Veranstalter fürs Bio-Erntedankfest ausgesucht. Die Vorbereitungen laufen. Was alles geboten ist.

Auf dem Biohof Reiner in Petersdorf laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Am Sonntag, 8. Oktober, findet auf ihrem Hof das Bio-Erntedankfest der Ökomodellregion Paartal statt. Hofinhaber Christoph Reiner uns seine Frau Bettina hegten schon länger die Idee, ein Hoffest zu veranstalten und sehen die Veranstaltung mit Bio-Markt, Bio-Leckereien und einem bunten Rahmenprogramm als Dankeschön.

Der Dankgottesdienst beginnt um 10.30 Uhr. Dabei werden verschiedene Landwirte die Gabenbereitung übernehmen und etwas über die einzelnen Produkte berichten. Christoph Reiner möchte das Dankeschön in zweierlei Richtung verstanden wissen – „gegenüber der Schöpfung, als Dankeschön für die Ernte, und gegenüber den Landwirten als ein Lob für deren Arbeit“. Die Entscheidung, dass das Bio-Erntedankfest nach Kissing und Schorn in den Vorjahren diesmal in Petersdorf stattfinden wird, fiel bereits im März. Im Mai zogen dann drei Schweine auf dem Biohof Reiner ein, die nach Bioland-Richtlinien großgezogen werden und etwa eine Woche vor dem Erntedankfest geschlachtet werden sollen.

Auf der Speisekarte stehen Schweinebraten und Kässpatzen

Zum Fest gibt es dann Schweinebraten mit Kraut- und Kartoffelsalat, aber auch vegetarische Leckereien aus der Region. Kässpatzen vom Scheicherhof in Rehling stehen auf der Speisekarte, aber auch Kartoffelspiralen am Spieß. Die Reiner-Kinder fertigen sie aus eigenen Kartoffeln an. Denn nach der überkonfessionellen Erntedankfeier, den Bio-Bäuerinnen und -Bauern der Öko-Modellregion Paartal vorbereiten und gestalten, sollen die Gäste entdecken, genießen und ratschen dürfen.

Diese Schweine sind für das große Bio-Erntedankfest reserviert. Dass an eben diesem Fleck Schweine leben, ist hingegen keine Seltenheit. Denn auch fernab von Festlichkeiten züchtet Familie Reiner vor Ort das, was sie selbst konsumieren. Foto: Stefanie Brand

Familie Reiner hat den Betrieb im Jahr 2015 auf biologischen Anbau umgestellt. Seither bauen die Reiners nach Bioland-Richtlinien Kartoffeln an und vermarkten Bio-Gemüse. Die Produkte werden donnerstags zwischen 15 und 18 Uhr direkt auf dem Hof angeboten. Ferner sind die Mitarbeitenden unterwegs auf Märkten in Geretsried, Bad Tölz, Murnau, Miesbach, Seefeld, Weilheim, Gröbenzell und Unterschleißheim. Für die Märkte dort muss das Team zwar einen weiteren Weg zurücklegen, „doch wir sind eng mit unseren langjährigen Kunden verbunden“, erklärt Christoph Reiner und verweist auf die Historie, in der insbesondere der Kartoffelverkauf im Grünlandgebiet sehr erfolgreich war. Auch der Impuls, auf Bio-Produkte umzustellen, kam aus der Kundschaft, erklärt das Ehepaar Reiner.

Erntedankfest: Auf dem Programm gibt's vieles zum Mitmachen

Zum Bio-Erntedankfest gibt es ein buntes Programm, das auch Angebote zum Mitmachen bietet wie Stockbrotbacken, Sauerkraut in Gläsern einmachen oder Kreatives wie das Kleben von Samenbildern oder Spinnen – inklusive Live-Musik von der Christian Ludwig Mayer Band. Bei Hofführungen will Christoph Reiner den Gästen seinen Maschinenpark zeigen, den er in der ökologischen Landwirtschaft nutzt. Sohn Sebastian wird das Getreidelager vorstellen, beim Bierkistenstapeln ist Sohn Korbinian aktiv und Tochter Anna wird Tierführungen anbieten. Regionale Biobetriebe, wie etwa die Lechtaler Kürbiskerne aus Rehling, die Honiglandschaften aus Affing und der Biohof Hausmann aus Ehingen (Landkreis Augsburg), bieten ihre Produkte zum Verkauf an. Die Pfadfinder werden Kiacherl verkaufen, es gibt Kaffee und Kuchen und Getränke vom Berabecka Boandl-Bräu.

Mit 300 bis 400 Gästen rechnet Familie Reiner. Sie können auf viele helfende Hände bauen. Die Oma des Hofes, die sieben Kinder des Ehepaars, die Angestellten sowie die Akteure der Ökomodellregion Paartal werden vor Ort sein, um die Gäste zu begrüßen und gemeinsam Danke zu sagen.

Information: Das Bio-Erntedankfest findet am Sonntag, 8. Oktober, auf dem Biohof Reiner (Hartfeldstraße 11) in Petersdorf statt. Einlass ist um 10 Uhr. Der Gottesdienst wird um 10.30 Uhr beginnen.