Petersdorf muss weiter sparsam haushalten

Plus Gemeinderat Petersdorf beschließt einstimmig den Haushalt für 2023. Die Kämmerin bewertet ihn als positiv. Bereits 2024 könnte es aber finanziell eng werden.

Knapp eine Stunde lang stellte Georgia von Kobyletzki, die Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Aindling, dem Petersdorfer Gemeinderat den Haushaltsplan des Jahres 2023 vor. Einstimmig beschlossen die Räte den finanziellen Fahrplan für dieses Kalenderjahr, den die Kämmerin in ihrem Fazit sogar positiv bewertete.

Gibt es keine Abweichungen vom Haushalt, kommt es zu einem Überschuss im Verwaltungshaushalt in Höhe von 353.000 Euro, der nicht komplett für die ordentliche Tilgung (140.000 Euro) benötigt wird. Stattdessen bezifferte die Kämmerin eine Summe von rund 213.000 Euro als "freie Finanzspanne“. Diese finanzielle Entspannung hält allerdings nicht lange an, prophezeite Georgia von Kobyletzki.