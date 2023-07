Petersdorf-Willprechtszell

17:30 Uhr

Große Trauergemeinde nimmt Abschied von Johann Settele

Plus Bei der Trauerfeier für den verstorbenen Petersdorfer Altbürgermeister Johann Settele wird es eng in der Willprechtszeller Kirche. Viele Weggefährten sind dabei.

Von Johann Eibl

Einen Andrang wie am Samstagmorgen erlebt die Kirche Mariä Heimsuchung in Willprechtszell nicht mal an hohen Festtagen. Bereits zu Beginn des Rosenkranzes waren alle Sitzplätze belegt. Über 200 Besucherinnen und Besucher mussten zum Teil auf der Empore Platz nehmen. Sie verabschiedeten sich von dem Petersdorfer Altbürgermeister Johann Settele, der am Mittwoch mit 69 Jahren verstorben war.

Zur Trauerfeier kamen nicht allein die Familie, viele Verwandte und Bekannte, sondern auch zahlreiche Weggefährten aus der Kommunalpolitik und aus dem Polizeidienst. Acht Vereine waren mit ihren Fahnenabordnungen vertreten.

