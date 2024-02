Falscher General: Faschingsverkleidung hat Strafanzeige zur Folge

Zwei Männer gehen in Petershausen im Landkreis Dachau mit echten Bundeswehruniformen mit Schulterklappen zur Faschingsfeier. Das bringt ihnen mächtig Ärger ein.

Nach dem Faschingsumzug und der anschließenden Feier in der Mehrzweckhalle in Petershausen (Landkreis Dachau) am Samstag mussten die eingesetzten Polizeibeamten mehrere Anzeigen aufnehmen. Zuerst stellten die Beamten am Nachmittag zwei Männer fest, die als Verkleidung eine echte Bundeswehruniform mit Schulterklappen eines Stabsunteroffiziers beziehungsweise eines Generals trugen. Die beiden erwartet nach Polizeiangaben nun jeweils eine Strafanzeige wegen Missbrauchs von Abzeichen. Die Schulterklappen wurden sichergestellt.

23-jähriger Besucher der Faschingsfeier in Petershausen randaliert

Später am Abend randalierte ein augenscheinlich alkoholisierter 23-Jähriger aus Petershausen im Inneren der Mehrzweckhalle. Als er von zwei Mitarbeitern des Ordnungsdienstes nach draußen begleitet wurde, bespuckte er laut Polizei einen der beiden Männer. Zudem warf er eine Glasflasche gegen das Bein des Anderen. Verletzt wurde niemand, so die Polizei. (AZ)