88-Jährige in Aindlinger Ortsteil Pichl von Autofahrer angefahren

Im Aindlinger Ortsteil Pichl übersieht am Donnerstag ein 46-jähriger Autofahrer eine Fußgängerin. Diese stürzt und muss ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 46-Jähriger hat am Donnerstagvormittag in Pichl, einem Ortsteil von Aindling, eine 88-jährige Fußgängerin angefahren. Gegen 9.30 Uhr fuhr der Unfallverursacher nach Polizeiangaben von Pichl in Richtung Edenhausen, die Frau überquerte zu dieser Zeit die Von-Schaezler-Straße.

Dabei übersah der Autofahrer laut Polizei die Fußgängerin und erwischte sie leicht mit der rechten Fahrzeugseite. Die 88-Jährige stürzte, zog sich leichte Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. (AZ)