"Alles selbst gemacht" lautet das Motto beim Nikolausmarkt in Pöttmes

Nach zwei Jahren Pause können die Menschen in Pöttmes wieder den Advent mit Markt und Musik genießen. Es gibt viele regionale Aussteller. Und viel Musik.

In Pöttmes steigt die Vorfreude auf den Nikolausmarkt, der am zweiten Adventssonntag nach zwei Jahren Corona-Pause nun erstmals wieder stattfindet. Bei weihnachtlicher Stimmung bieten diesmal regionale und handwerkliche Aussteller am Sonntag, 4. Dezember, viel Selbstgemachtes an. Ein Wochenende später findet das Adventssingen statt.

Das Angebot der Aussteller steht unter dem Motto "Alles selbst gemacht". Es gibt Liköre, Kleidung, Schaffelle, Drechselarbeiten, Schmuck, Schalen oder Blumengestecke. Den ganzen Tag über können die Besucherinnen und Besucher dem Eisfigurenschnitzer Klaus Grunenberg über die Schulter schauen. Für die Kinder gibt es eine Weihnachtsbäckerei zum Mitmachen.

Auch fürs leibliche Wohl wird gesorgt. Das Angebot reicht von Klassikern wie Bratwürsteln und Steaksemmeln bis hin zu Pancakes und Baumstriezel. Der Nikolausmarkt dauert von 12 bis 19 Uhr. Der Nikolaus kommt von 14.30 bis 16.30 Uhr vorbei.

Am Pöttmeser Adventssingen wirken viele Gruppen mit

Am dritten Adventswochenende will die Marktgemeinde die Menschen beim Adventssingen mit zahlreichen großen und kleinen Mitwirkenden auf dem historischen Marktplatz und im Kultursaal auf die weihnachtliche Zeit einstimmen. Laut Mitteilung von Marktmeisterin Carmen Koller sorgen der Christbaum vor der Johanniskapelle, die Beleuchtung und Feuerstellen für Stimmung.

In den Weihnachtsbuden bieten die Vereine zahlreiche Köstlichkeiten zum Verkauf an. Das Adventssingen dauert am Samstag, 10. Dezember, von 17 bis 21 Uhr und am Sonntag, 11. Dezember, von 16 bis 20 Uhr.

Mitwirkende sind am Samstag die Jagdhornbläser, die zur Eröffnung auf dem Marktplatz spielen, ebenso wie am Sonntag. Um 17.15 Uhr gibt der Kindergarten Spatzennest im Kultursaal das Theaterstück "Das Nussknackerbilderbuch". Von 17.45 bis 19.30 Uhr bieten die Tausendfüßler im Foyer Basteln für kleine Kinder an. Um 18 Uhr spielen die Baarer Alphornbläser auf dem Marktplatz, um 19.30 Uhr das Pukas Orchester.

Am Sonntag treten die Blas- und Jugendkapelle Pöttmes (16.15 Uhr), die Kindergärten (18 Uhr) und die Feuertänzer aus Rennertshofen (18.30 Uhr) auf dem Marktplatz auf. Im Kultursaal stehen um 16.30 Uhr eine Märchenlesung mit Angie Mayer, um 17 Uhr der Gospelchor und um 19 Uhr "A stade Stund" mit Gesang und adventlichen Texten auf dem Programm. Von 16 bis 18 Uhr ist dort auch wieder Basteln angesagt. Für die kleinen Gäste dreht außerdem eine Pferdekutsche ihre Runden. (AZ)