Autofahrerin stößt in Pöttmes mit elfjährigem Radler zusammen

Eine Autofahrerin und ein elfjähriger Radler stoßen zusammen. Die Frau erkundigt sich zwar, wie es dem Buben geht, hinterlässt aber laut Polizei keine Personalien.

Eine Autofahrerin ist in Pöttmes mit einem elfjährigen Buben zusammengestoßen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der Unfall am Dienstag geschehen. Der Bub war um kurz nach 7 Uhr auf dem Gehsteig der Augsburger Straße in Richtung Marktplatz geradelt. Eine Frau, die im Auto aus der Einmündung zum Postweg fuhr, übersah nach Polizeiangaben den von rechts kommenden Radler. Auto und Fahrrad stießen zusammen. Der Bub stürzte über den Lenker auf die Motorhaube des Wagens.

Zusammenstoß mit Bub in Pöttmes: Autofahrerin hinterlässt keine Personalien

Die Autofahrerin erkundigte sich, wie es dem Buben ging. Anschließend fuhr sie jedoch laut Polizei weiter, ohne ihre Personalien zu hinterlassen oder die Erziehungsberechtigten zu informieren. Der Bub erlitt durch den Sturz Prellungen im oberen Brustbereich. Die Polizeiinspektion Aichach bittet unter Telefon 08251/8989-11 um Hinweise. (nsi)