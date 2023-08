Pöttmes

Breitbandausbau in Pöttmeser Ortsteilen kostet 7,6 Millionen Euro

Der Markt Pöttmes steigt für den Breitbandausbau in ein Förderprogramm des Freistaats ein.

Plus In den Pöttmeser Ortsteilen und Weilern soll der Breitbandausbau vorangehen. Die Gemeinde nutzt dafür ein bayerisches Förderprogramm. Dennoch wären die Kosten siebenstellig.

Von Nicole Simüller

Der Markt Pöttmes will beim Breitbandausbau vorankommen. Dafür nutzt er unter anderem das Förderprogramm "Bayerische Gigabitrichtlinie". Der Freistaat unterstützt damit Gemeinden beim Aufbau hochleistungsfähiger Breitbandnetze in aktuell unterversorgten Gebieten. Nun liegt eine Kostenschätzung für den Markt Pöttmes vor. Die Summe ist gewaltig.

Wie Bürgermeister Mirko Ketz auf Anfrage mitteilte, wurde im Gemeinderat in nicht öffentlicher Sitzung das Ergebnis der Markterkundung vorgestellt: Keine Firma äußerte Interesse an einem eigenwirtschaftlichen Breitbandausbau in den Pöttmeser Ortsteilen und Weilern.

