Bulldogtreffen in Pöttmes lockt Besucher aus der ganzen Region an

Plus Im Rahmen des Pöttmeser Volksfestes fand ein Oldtimer-Bulldogtreffen statt. Über 130 Gefährte waren zu sehen. Das betagteste von ihnen ist über 80 Jahre alt.

Auf riesiges Interesse stieß das Bulldogtreffen, das am Donnerstag auf dem Edeka-Parkplatz in Pöttmes stattfand. Stolze Besitzer präsentierten dort ihre zum Teil sehr betagten Gefährte den interessierten Besuchern und Besucherinnen. Organisiert wurde das Treffen vom Verkehrs- und Verschönerungsverein Pöttmes.