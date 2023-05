Drei Fußballer schenken Blutkrebs-Kranken die Chance auf ein neues Leben

Die Spieler des TSV Pöttmes haben einem genetischen Zwilling helfen können. Einer von ihren erzählt, was er erlebt hat. In Pöttmes werden weitere Spender gesucht.

Alle zwölf Minuten erhält in Deutschland laut Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) ein Mensch die Diagnose Blutkrebs - weltweit sogar alle 27 Sekunden. Für viele von ihnen ist eine Stammzellenspende oder Knochenmarktransplantation die letzte Rettung. Weitere potenzielle Spender werden nun bei zwei Typisierungsaktionen in Pöttmes gesucht.

Betroffene brauchen einen sogenannten „genetischen Zwilling“. In den Reihen des TSV Pöttmes gibt es drei Fußballer, die durch ihre Stammzellenspende Erkrankten bereits eine zweite Chance geben konnten. Einer von ihnen erzählt, wie er die Stammzellspende erlebt hat.

Fabian Scharbatke spendet Knochenmark für einen Erkrankten aus Osteuropa

Fabian Scharbatke ließ sich auf dem Postweg in die Kartei aufnehmen. Durch eine periphere Stammzellenspende schenkte er einem Mann mittleren Alters aus Osteuropa eine Chance auf ein neues Leben. Die Prozedur war für ihn wenig belastend. Dafür musste Scharbatke zwar nach Stuttgart fahren, dort war aber alles bestens vorbereitet. Er erzählt: "Das Zimmer war in einem sehr schönen Hotel reserviert."

Ist typisiert und konnte schon einmal helfen: Fabian Scharbatke. Foto: Angelina Karmann

Bereits einige Tage zuvor hatte er sich einen hormonähnlichen Stoff gespritzt, damit der Körper vermehrt Stammzellen produziert. Offensichtlich schlug das Mittel bei Scharbatke sehr gut an. Die Ärzte waren begeistert, da er extrem viele der nötigen Zellen produziert hatte.

Scharbatke berichtet: „Das war dann total schnell vorbei“. Nur gut zwei Stunden habe die Prozedur gedauert. Probleme habe er danach nicht gehabt, er sei höchstens ein bisschen müde und schlapp gewesen. Scharbatke findet: „Das war ein wirklich kleiner Aufwand dafür, vielleicht ein Leben zu retten.“

TSV-Fußballer lassen sich nach dem Training in die Spenderdatei aufnehmen

In der Gemeinde Pöttmes gab es bereits mehrere Typisierungsveranstaltungen. Dabei konnten 1957 Menschen in die Kartei aufgenommen werden, 18 wurden zu Stammzellenspendern. Drei davon sind die TSV-Fußballer. Sie wollen Vorbild sein und sagen: „Das könnt ihr auch.“ Ihre Mannschaftskameraden, die noch nicht Mitglied der Datei waren, ließen sich kürzlich nach einem Training einen Wangenabstrich nehmen.

Ist typisiert und konnte schon einmal helfen: Lukas Ziegler. Foto: Julia Goldstein

Der TSV-Spieler Lukas Ziegler half 2020 einem kleinen Mädchen aus Amerika durch eine Knochenmarkspende. 2016 hatte er sich bei einer Typisierungsaktion in Neuburg typisieren lassen. Der Dritte im Bunde ist Granit Gabrica. Er konnte 2021 einer Frau mittleren Alters aus Mazedonien die Chance auf ein Weiterleben schenken.

Die DKMS stellt regelmäßig Veranstaltungen auf die Beine, um neue potenzielle Spender und Spenderinnen zu finden. In ihrer Kartei stehen etwa 11,5 Millionen Namen. Unzähligen Kranken auf der ganzen Welt konnte schon geholfen werden. Immer wieder aber scheiden Menschen aus Alters- oder Gesundheitsgründen aus. Deshalb will die DKMS vor allem junge Leute ab 17 Jahre ansprechen. Willkommen ist aber jede gesunde Person bis 55 Jahren.

Ist typisiert und konnte schon einmal helfen: Gabrica Granit. Foto: Angelina Karmann

Am Freitag und Sonntag gibt es Typisierungsaktionen in Pöttmes

Zwei Typisierungsaktionen starten am Freitag, 5. Mai, von 15.30 Uhr bis 18 Uhr bei der Ehrenamtsmesse in der Mittelschule Pöttmes und am Sonntag, 7. Mai, von 11.30 Uhr bis 17 Uhr im Sportheim des TSV Pöttmes - initiiert von Brigitte Lehenberger, die seit 20 Jahren ehrenamtlich bei der DKMS tätig ist. Da die Typisierung recht teuer ist, sind auch Geldspenden nötig.