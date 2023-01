Pöttmes

Drei Investoren wollen im Ebenrieder Forst bei Pöttmes Windräder bauen

Plus Dem Markt Pöttmes liegen Anfragen von Bewerbern vor, die im Ebenrieder Forst Windräder errichten wollen. Der Gemeinderat plant dazu eine öffentliche Sondersitzung.

Mehrere Investoren wollen im Ebenrieder Forst in der Marktgemeinde Pöttmes Windräder bauen. Das gab Bürgermeister Mirko Ketz am Donnerstag im Gemeinderat bekannt. Das Thema sollte ursprünglich im nicht öffentlichen Teil der Sitzung besprochen werden. Doch CWG-Fraktionssprecher Alwin Wagner beantragte, es in den öffentlichen Teil vorzuverlegen. Offenbar hatten auch Teile der Bevölkerung von den Anfragen Wind bekommen. Rund 40 Zuhörerinnen und Zuhörer waren zu der Sitzung gekommen.

