Einbrecher suchen Handelsfirma in Pöttmes heim und knacken Tresor

Unbekannte dringen gewaltsam über eine Nebentüre in die Pöttmeser Firma ein. Im Inneren durchwühlen die Täter nahezu alles. Im Tresor werden sie fündig.

Bereits in der Nacht auf Mittwoch haben Einbrecher eine Handelsfirma "Am Galgenfeld" in Pöttmes heimgesucht. Ihre Beute fällt nicht unerheblich aus.

Wie das Polizeipräsidium Schwaben am Donnerstag mitteilt, gelangten die Täter über einen Maschendrahtzaun auf das Grundstück. Dann öffneten sie gewaltsam eine Nebentüre des Firmengebäudes. Im Inneren durchwühlten sie nahezu sämtliche Büroräume, Schränke und Schubladen. Ebenfalls mit Gewalt öffneten sie einen kleinen Tresor. Darin befand sich Bargeld. Laut Polizei handelte es sich um einen mittleren vierstelligen Betrag, den die Täter mitnahmen.

Einbrecher versuchen sich in derselben Nacht an einer weiteren Firma in Pöttmes

Die Polizei geht davon aus, dass es vermutlich die gleichen Täter waren, die in derselben Nacht in eine weitere Firma in unmittelbarer Nähe eindringen wollten. Hier seien sie allerdings an der Eingangstüre gescheitert. Der von ihnen angerichtete Sachschaden bewegt sich im mittleren vierstelligen Euro-Bereich. Die Kriminalpolizei Augsburg nimmt sachdienliche Hinweise unter 0821/323 3810 entgegen. (AZ)