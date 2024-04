Das Thema Friedhof bewegt die Grimolzhausener

Plus Bei der Bürgerversammlung in dem Pöttmeser Ortsteil Grimolzhausen geht es unter anderem um die Friedhofsgebühren. Ein Rechenfehler sorgt für Erleichterung.

45 Bürger und Bürgerinnen sowie sechs Gemeinderatsmitglieder verfolgten den Jahresbericht des Pöttmeser Bürgermeisters Mirko Ketz bei der Bürgerversammlung in Grimolzhausen. Gleich zweimal war der örtliche Friedhof ein Thema, das die Anwesenden bewegte, wie auf telefonische Nachfrage mitgeteilt wurde.

Zum einen ging es dabei um die Friedhofsgebühren, die neu festgelegt werden sollten. Dabei unterlief einer mit der Kalkulation beauftragten Firma ein Rechenfehler. Daher konnten die Zahlen zur Erleichterung der Zuhörer und Zuhörerinnen deutlich nach unten korrigiert werden. Die Jahresgebühr für ein Familiengrab in Grimolzhausen sollte nach der ursprünglichen Kalkulation mit stattlichen 90 Euro zu Buche schlagen. Der überarbeitete Betrag sieht nun Kosten in Höhe von 48,11 Euro vor, allerdings ist die Satzung noch nicht im Gemeinderat beschlossen.