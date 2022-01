Gundelsdorfer Schleppjagdverein spielt im neuen Sisi-Film mit

Plus Reiter und Meute aus Gundelsdorf werden für "Sisi und ich" engagiert. Vorsitzender Toni Wiedemann erzählt, wie anstrengend die Dreharbeiten waren.

Der Schleppjagdverein Bayern e. V. mit Sitz im Pöttmeser Ortsteil Gundelsdorf kommt ins Kino. Reiter und Meute haben an der neuesten Sisi-Verfilmung mitgewirkt. Die Filmemacher hatten sie für Reit- und Jagdszenen gebucht.