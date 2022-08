Marktgemeinde Pöttmes stellt nun doch Hundetoiletten auf

Plus In jüngster Zeit beklagten sich im Pöttmeser Rathaus immer wieder Menschen über Hundehäufchen im Gemeindegebiet. Nun reagiert die Marktgemeinde darauf.

Soll der Markt Pöttmes im Gemeindegebiet Hundetoiletten aufstellen oder nicht? Bislang hatte es hier keine Hundetoiletten gegeben. Auch um den Bauhofmitarbeitern den Aufwand und die Zumutung - vor allem in den Sommermonaten - zu ersparen, die Behälter zu leeren. In jüngster Zeit aber mehrten sich die Beschwerden wegen vieler Hundehäufchen. Daher befasste sich nun der Bauausschuss mit dem Thema.