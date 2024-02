Pöttmes

vor 33 Min.

Pöttmes schließt Vertrag mit Vodafone für Mobilfunkmast bei Ebenried

Plus Ebenried und Stuben sollen eine zeitgemäße Mobilfunkversorgung erhalten. Pöttmes schließt nun einen Vertrag mit Vodafone und baut einen Funkmast. Wann er fertig sein soll.

Von Nicole Simüller

Noch immer ist die Gegend um die Pöttmeser Ortsteile Ebenried und Stuben einer der größeren weißen Flecken im Landkreis Aichach-Friedberg, was die Mobilfunkversorgung angeht. In höheren Hanglagen gibt es mit ein bisserl Glück Empfang, doch weiter unten zumeist nach wie vor nicht. Seit Jahren ist es erklärtes Ziel der Gemeinde, das zu ändern. Nun hat sie einen Kooperationsvertrag mit einem Mobilfunkanbieter geschlossen.

Die Entscheidung fiel im nicht öffentlichen Teil der Sitzung des Marktentwicklungsausschusses, wie Bürgermeister Mirko Ketz auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte. Die Firma Vodafone verpflichtet sich in diesem Kooperationsvertrag, die "aktive Infrastruktur" - also alles, was für den Mobilfunk nötig ist - auf einem Funkmast zu installieren, den wiederum die Gemeinde baut. Die Marktgemeinde errichtet die "passive Infrastruktur" - also den Mast an sich.

