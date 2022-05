Pöttmeser Corona-Teststation des BRK öffnet nur noch einen Tag pro Woche

Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) reduziert die Öffnungszeiten seiner Corona-Teststation in Pöttmes. Dort wird ab sofort nur noch an einem Tag in der Woche getestet.

Die Corona-Teststation des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) in Pöttmes reduziert ab sofort ihr Testangebot. Bislang hatte sie dienstags und freitags geöffnet.

Ab sofort entfällt der Freitag als Testtag ersatzlos, wie BRK-Katastrophenschutzbeauftragter Mario Pettinger mitteilte. Auch am Freitag, 3. Juni, hat die Pöttmeser Teststation des BRK also bereits nicht mehr geöffnet. In dieser Woche nimmt das BRK in der Aula der Pöttmes Schule ausschließlich am Dienstag, 31. Mai, von 18.30 bis 20 Uhr Corona-Tests vor.

Nächste Woche öffnet die Corona-Teststation des BRK nur am Mittwoch

Nächste Woche hat die Teststation des BRK - statt am Dienstag - ausschließlich am Mittwoch, 8. Juni, geöffnet. Sie ist an diesem Tag im BRK-Stüberl neben der Marktbücherei an der Sanitätsrat-Dr.-Jorns-Str. 3 in Pöttmes zu finden.

Im Pöttmeser Kernort bietet außerdem der Moospark täglich Corona-Tests an: montags bis freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie von 15 bis 19 Uhr, samstags von 10 bis 15 Uhr und sonn-/feiertags von 11 bis 15 Uhr. Montags bis freitags gibt es außerdem die Möglichkeit, sich auf Gut Sedlbrunn testen zu lassen: montags, donnerstags und freitags von 10 bis 12 Uhr sowie 14.30 bis 19 Uhr, dienstags und mittwochs von 10 bis 12 Uhr sowie 18 bis 19 Uhr. (nsi)