Pöttmeser Maibaum aus Sicherheitsgründen abgebaut

Der Pöttmeser Maibaum ist kurzfristig abgebaut worden. Die Gründe dafür kommen im Gemeinderat ebenso zur Sprache wie hohe Strom-Mehrkosten in Schule und Kläranlage.

Anfang November musste der Pöttmeser Maibaum umgelegt werden. Der kurzfristig anberaumte Abbau kam im Marktgemeinderat kurz zur Sprache. Hans Steiger erläuterte, der Maibaum sei drei Jahre alt und bis zu fünf Zentimeter tief morsch gewesen. Der Abbau sei aus Sicherheitsgründen erfolgt. Der nächste Maibaum in Pöttmes werde 2025 aufgestellt.

Mehrkosten für Schule und Kläranlage Die Bewirtschaftung der Schule sowie die Stromkosten für Kläranlage und Pumpstationen kommen den Markt Pöttmes teurer als erwartet. Der Gemeinderat bewilligte die Mehrkosten von 106.000 und 82.000 Euro. Geschäftsstellenleiterin Sandy Lichtblau erklärte, aufgrund der Strompreisbremse hätten die Kosten vorab nicht genau geplant werden können.

Fachbeirat für Kitas Vor etwa einem Jahr war im Markt Pöttmes der Fachbeirat für Kindertageseinrichtungen ins Leben gerufen worden. In ihm besprechen unter anderem Leitungen, Elternvertreter der Einrichtungen, Träger und gegebenenfalls Mitglieder der Gemeinderatsfraktionen Themen aus den Kitas vor. Sie geben anschließend Empfehlungen an den Marktgemeinderat. Dieser wurde nun informiert, dass die Leitungen ihre Anwesenheit in dem Beirat nicht immer für erforderlich halten. Für sie besteht daher dort kein Dienstzwang mehr. Die Elternbeiräte wollen den Beirat beibehalten.

Zuschuss für Caritas-Sozialstation Die Caritas-Sozialstation Aichach erhält vom Markt Pöttmes für dieses Jahr knapp 6400 Zuschuss für die ambulante Pflege. Das sind, wie schon im Vorjahr, 90 Cent pro Einwohnerin und Einwohner. Mit dem Geld finanziert die Sozialstation keine Leistungen der Pflegeversicherung, sondern unter anderem die Beratung und Schulung von Patienten und pflegenden Angehörigen sowie die Begleitung Schwerstkranker und Sterbender.

Gewerbegebiet Sandizell Schrobenhausen plant ein Gewerbegebiet an der Grimolzhausener Straße im Stadtteil Sandizell. Das Pöttmeser Kommunalparlament sieht die Belange der Marktgemeinde dadurch nicht beeinträchtigt und erhebt daher keine Einwände.