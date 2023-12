Pöttmes

vor 18 Min.

Schneechaos: Viel Lob für Bauhof im Gemeinderat - und einzelne Kritik

Die massiven Schneefälle am ersten Dezember-Wochenende machten den Bauhof-Mitarbeitern im Landkreis Aichach-Friedberg eine Menge Arbeit. So wie hier bei Aichach waren sie auch in der Marktgemeinde Pöttmes pausenlos im Einsatz.

Plus Für die Arbeit des Bauhofs am Schnee-Wochenende gibt es im Pöttmeser Gemeinderat viel Lob - und einzelne Kritik. Der Bürgermeister nimmt Grundstücksbesitzer in die Pflicht.

Von Nicole Simüller Artikel anhören Shape

Viel Lob gab es im Pöttmeser Marktgemeinderat für die Mitarbeiter des Pöttmeser Bauhofs und deren Arbeit am Schneechaos-Wochenende. Bürgermeister Mirko Ketz ( CSU) sagte, sie hätten an den drei Tagen eine "tolle Arbeit" geleistet. Bis Samstagmittag seien sie mit den Hauptstrecken beschäftigt gewesen. Am Samstagnachmittag hätten auch die Nebenstrecken freigegeben werden können. Aus den Reihen der Gemeinderäte kam ebenfalls viel Wertschätzung für den Einsatz der Bauhof-Mitarbeiter nach den starken Schneefällen. Vereinzelte Problemstellen wurden dennoch angemerkt.

Bürgerblock-Fraktionssprecher Thomas Golling attestierte dem Bauhof, "wirklich super geräumt" zu haben. Die Straße nach Siegersberg sei allerdings in den ersten beiden Tagen gar nicht geräumt worden. Bei einem Notfall wäre das ein Problem, so Golling. CWG-Fraktionssprecher Georg Lohner wies auf die Bushaltestellen in Handzell hin. Bei der einen sei die Regenwasserrinne mit Schnee aufgefüllt worden, die Haltestelle auf der anderen Seite sei gar nicht geräumt worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen