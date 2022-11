Benefizkonzert: Damit die Tschernobyl-Kinder nicht vergessen werden

Die Tschernobyl-Kinderhilfe Pöttmes-Schrobenhausen veranstaltet ein Benefizkonzert am 4. Dezember. Viele Opfer sind dringend auf Unterstützung angewiesen

Eine schwere Infektionskrankheit, ein unsäglicher Krieg mitten in Europa, elementare Ängste vor der Zukunft: Für viele ist allein die Gegenwart schwer zu ertragen - selbst ohne eine Bürde wie Tschernobyl und seine Folgen. Diese Bürde aber ist nicht abzuschütteln. Die Tschernobyl-Kinderhilfe Pöttmes-Schrobenhausen will deshalb ihr Benefizkonzert - nach zweijähriger Corona-Pause - erneut den Schwächsten unter den Betroffenen widmen: Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen, mit massiven gesundheitlichen und sozialen Belastungen. Das Konzert findet am zweiten Adventssonntag, 4. Dezember, in Pöttmes statt.

Ein Blick auf belebte Straßen in Städten in Belarus vermittelt ein Bild von Fortschritt und wirtschaftlicher Prosperität: flanierende Menschen, gut besuchte Cafés, anspruchsvolle Angebotsvielfalt. Eine gewisse Bevölkerungsschicht kann sich offenbar mittlerweile einen gehobenen Lebensstandard leisten, auch was die medizinische Versorgung betrifft, wie es in einer Pressemitteilung der Tschernobyl-Kinderhilfe heißt.

Tschernobyl-Initiative beschreibt, wie schwer es manche Opfer haben

Die Welt der von der Initiative betreuten Patenkinder und unterstützten Familien hingegen ist eine ganz andere. Vier Jugendliche aus einer Familie zum Beispiel haben beide Elternteile verloren. Ksenija, von der Großmutter betreut, bereitet eine Augenerkrankung große Probleme im Beruf. Komplexe Krankheitssymptome machen Marija den regelmäßigen Schulbesuch oft unmöglich. Die alleinstehende Mutter der schwerst behinderten Natalja muss mit Minimalrente und karger Unterstützung den Alltag bewältigen. Nicht in Belarus produzierte Medikamente und viele Lebensmittel sind unerschwinglich teuer.

Und dennoch stimmt die Initiative vieles hoffnungsvoll: Wichtige Speziallebensmittel haben trotz riskanter Transportbedingungen ihr Ziel erreicht. Kritische Laborwerte haben sich verbessert. Nicht wenige der Patenkinder seien gute Schüler, machten eine Berufsausbildung oder besuchten weiterführende Bildungseinrichtungen. In der Entwicklung Zurückgebliebene hätten aufgeholt, eine medizinische Konsultation in einer Spezialklinik in Deutschland sei möglich gewesen. Die Unterstützung und Begleitung durch die Initiative sind für die Menschen Motivation und Perspektive.

Der Eintritt zum Benefizkonzert der Tschernobyl-Kinderhilfe ist frei

Mit dem Benefizkonzert will die Tschernbyl-Kinderhilfe Menschen dazu ermutigen, auch die mitzutragen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen. Passend dazu soll J. S. Bachs mächtiges "Wachet auf, ruft uns die Stimme" von Tom Stotko an der Orgel Weckruf und hoffnungsvoller Ausblick zugleich sein.

Lesen Sie dazu auch

Die Posaunen des Chores der Neuburger Apostelkirche unter Leitung von Bernd Kordetzky werden ebenfalls ertönen. Die Stimmen von Chorissimo unter Leitung von Elisabeth Altschäfl bringen Spirituals wie Traditionelles zu Gehör. Die Oberstufensängerinnen des Gymnasiums Schrobenhausen, einstudiert von Rita Brunner, spannen den Bogen vom Barock bis in die Gegenwart. Mit Johanna Bader und Leonie Vogl unter der Leitung von Friedrich Halbleib setzt das Querflötenensemble der Städtischen Musikschule Schrobenhausen einen instrumentalen Akzent im Altarraum. Dazwischen trägt Hermann Plöckls zeitkritische Texte vor dem Hintergrund der Weihnachtsbotschaft vor.

Das Konzert beginnt um 15 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter und Paul. Der Eintritt ist frei. Spenden werden wieder in Form von Patenschaften verwendet. Evi Schmidt-Deeg, die Initiatorin der Tschernobyl-Kinderhilfe, wünscht sich zusammen mit Kinderärztin Alla Ivanovskaja, die die Kinder und Jugendlichen im belarusischen Gomel nach wie vor begleitet, dass die Schwächsten im Rahmen der Möglichkeiten gefördert, menschenwürdig betreut und versorgt werden können.

Informationen und Spendenkonto Evi Schmidt-Deeg, 08252/1797; Spendenkonto: Schrobenhausener Bank, IBAN DE38 7216 9218 0101 87 41 87.