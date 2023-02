Pöttmes

vor 47 Min.

Schwerverletzte Frau liegt in Pöttmes auf der Straße

Nachdem in Pöttmes eine 57-jährige Frau schwer verletzt auf der Straße gefunden worden ist, hofft die Polizei auf Zeugen.

Artikel anhören Shape

Ein Zeuge entdeckt eine Frau am Montagmorgen in der Schrobenhausener Straße in Pöttmes. Sie ist schwer verletzt. Die Ursache ist bislang unklar.

Ein Mann hat am Montagmorgen in Pöttmes eine Frau gefunden, die schwer verletzt auf der Straße lag. Bislang ist noch nicht geklärt, was der Frau passiert ist. Die Aichacher Polizei teilte am Dienstag mit, dass der Zeuge die Frau gegen 6 Uhr in der Schrobenhausener Straße entdeckt hatte. Nach der Erstbehandlung vor Ort wurde die 57-jährige Frau, deren Identität geklärt werden konnte, in ein Krankenhaus gebracht. Die schwer verletzte Frau in Pöttmes ist derzeit nicht ansprechbar Derzeit kann die 57-Jährige laut Polizei nicht zum Hergang befragt werden. Markus Bommler, stellvertretender Inspektionsleiter, erklärte auf Anfrage, ihre Verletzungen seien so schwerwiegend, dass sie nicht ansprechbar sei. Laut Bommler deutet das Verletzungsbild darauf hin, dass die Frau gestürzt sein könnte. Andere Ursachen, etwa ein Zusammenstoß mit einem Auto, sind aber nicht auszuschließen. Deshalb hofft die Polizei auf Zeugen, die sich unter 08251/8989-0 mit der Inspektion in Verbindung setzen können. (jca)

Themen folgen