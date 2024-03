Pöttmes

vor 51 Min.

Solarparks bei Schnellmannskreuth: Ausschuss hält trotz Kritik an Plänen fest

Plus Rund um den Pöttmeser Ortsteil Schnellmannskreuth sind auf rund 60 Hektar Freiflächenfotovoltaikanlagen geplant. Um die Einwände dagegen geht es in einer Ausschusssitzung.

Von Nicole Simüller

Die geplanten Solarparks nahe dem Pöttmeser Ortsteil Schnellmannskreuth haben die nächste Hürde genommen: Der Pöttmeser Marktentwicklungsausschuss fällte einstimmig den Billigungsbeschluss für die Änderung des Flächennutzungsplans und für die beiden Bebauungspläne. Zuvor hatte er sich mit grundlegenden Einwänden von Bürgern und Behörden auseinandergesetzt. Davon gab es einige.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Wie berichtet, will die Firma Anumar aus Ingolstadt auf mehreren Teilflächen im Norden und Westen von Schnellmannskreuth Freiflächenfotovoltaikanlagen bauen. Einer der beiden Bebauungspläne betrifft ein Gebiet nordwestlich von Schnellmannskreuth ("Kessel"), der andere ("Hochschacht") zwei Areale westlich von Schnellmannskreuth an der Kreisstraße AIC1 und an der Verbindungsstraße von der AIC1 nach Ingstetten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen