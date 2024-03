Umstrittene neue Kiesgrube: Beteiligte treffen sich zu rundem Tisch

Plus Die inzwischen genehmigte weitere Kiesgrube im Ebenrieder Forst ruft im Markt Pöttmes Bedenken hervor. Nun trafen sich die Beteiligten zu einem runden Tisch.

Die geplante weitere Kiesgrube im Ebenrieder Forst und die Befürchtungen der Gemeinde, diese könne unter Umständen das Trinkwasser beeinträchtigen, waren Anlass für ein nicht öffentliches Treffen aller Beteiligten.

Wie Pöttmes' Bürgermeister Mirko Ketz auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, kamen zu dem runden Tisch der Grundeigentümer, drei Vertreter der Firma, die in der Grube Kies und Sand abbauen will, alle drei Pöttmeser Bürgermeister, die Geschäftsstellenleiterin aus dem Rathaus sowie ein Vertreter beziehungsweise eine Vertreterin jeder Fraktion im Gemeinderat. Ketz nannte die Gesprächsrunde "sehr konstruktiv".