Viele wollen Pöttmes aufblühen lassen

Seit einem Informationstreffen haben sich schon mehr als 15 Grundstücksbesitzer für die Aktion gemeldet. Eine Sammelbestellung für das Saatgut ist geplant.

Pöttmes soll aufblühen. Mehr als 50 interessierte Pöttmeserinnen und Pöttmeser informierten sich Anfang Oktober über den testweise angesäten Blühstreifen zwischen dem Gewerbegebiet in der Rudolf-Diesel-Straße und dem Kindergarten Spatzennest. Wer mitmachen will, kann sich noch bis zum Jahresende melden.

Umweltreferent Ernst Haile und Mitinitiatorin Barbara Altmannshofer hatten bei dem Treffen Anfang Oktober das Projekt „Pöttmes blüht auf!“ erläutert. Es soll dafür sorgen, dass die Marktgemeinde mit ihren Ortsteilen ab 2024 zur 700-Jahr-Feier mit einer Vielzahl von neuen Blühflächen bunt erblüht und bessere Bedingungen für Schmetterlinge, Bienen und Co. bietet.

Über 2500 Quadratmeter sind in Pöttmes schon gemeldet

Seit dem Treffen haben schon mehr als 15 Bürgerinnen und Bürger über 2500 Quadratmeter potenzielle Blühflächen gemeldet. Auf ihnen sollen ab Ende März 2024 mehrjährige blühende Wildblumenmischungen ausgebracht werden sollen. Auch auf den öffentlichen Gemeindeflächen werden durch den Bauhof viele neue Blühflächen entstehen.

Über eine Sammelbestellung wird der Markt Pöttmes Anfang kommenden Jahres mehrjährig blühendes Saatgut heimischer Blühkräuter bestellen und auch an Privatleute, Firmen, Verbände und Vereine abgeben.

Interessierte können noch bis Jahresende mitmachen

Wer mitmachen will, erhält Tipps zum Anlegen einer Blumenwiese und wird gebeten, sich bis zum 31. Dezember per E-Mail an umweltreferent@markt-poettmes.de zu melden. Die E-Mail muss den Namen, E-Mailadresse, Telefonnummer, den Standort der geplanten Blühfläche und die vorgesehene Quadratmeterzahl enthalten. Über das weitere Vorgehen werden die Initiatoren in Zusammenarbeit mit dem Pöttmeser Verkehrs- und Verschönerungsverein und den Pöttmeser Gartenbauvereinen zu gegebener Zeit informieren. (AZ)