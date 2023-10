Wohnungstüre geschlossen: 23-Jähriger schlägt Freund ins Gesicht

Ein 23-Jähriger gelangt in Pöttmes nicht in seine Wohnung, weil der Schlüssel steckt. Sein 46-jähriger Freund öffnet von innen - und bekommt einen Schlag.

Die Tatsache, dass er nicht sofort in seine Wohnung gelangte, hat einen 23-jährigen, alkoholisierten Mann am Sonntagmorgen in Pöttmes in Rage gebracht. Ausbaden musste seine Wut sein Freund, der sich in der Wohnung befand.

Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 4.30 Uhr in einem Gebäude in der Marktstraße zu der Auseinandersetzung. Der 23-jährige Wohnungsinhaber, der nach Hause zurückgekehrt war, konnte nicht in seine Wohnung, weil der Schlüssel von innen steckte. Daraufhin schlug er gegen die Tür. Sein 46-jähriger Freund, der sich in der Wohnung befand, öffnete die Tür und bekam einen Schlag ab. Der 23-Jährige hatte dem 46-Jährigen unvermittelt ins Gesicht geschlagen.

Der Ältere erlitt dadurch eine Platzwunde oberhalb der linken Augenbraue. Den 23-jährigen Wohnungsinhaber erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung. (AZ)