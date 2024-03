Pöttmes

Zuhörer klagen bei Bürgerversammlung über Raser und fehlende Parkplätze

Am Freitagnachmittag waren am Ärztehaus noch Parkplätze frei, doch zu belebteren Zeiten ist das dort oft nicht der Fall. Die Gemeinde bemüht sich, weitere Parkplätze zu schaffen.

Plus Zu schnelle Autofahrer, zu wenige Parkplätze – dazu gibt es Klagen bei der Pöttmeser Bürgerversammlung. Der Rathauschef schimpft über abgestellten Strom in der Ratsstuben.

Von Nicole Simüller

Die schwierige Parkplatzsituation im Pöttmeser Ortskern sorgte für zahlreiche Wortmeldungen bei der Bürgerversammlung in Pöttmes. Auch Raser waren mehrfach Gegenstand von Beschwerden.

Rathauschef Mirko Ketz erinnerte daran, dass seit Jahresbeginn die Kommunale Verkehrsüberwachung auch ein Auge auf Falschparkerinnen und Falschparker hat. Zudem sei an mehreren Innerorts-Straßen nur noch zeitlich begrenztes Parken erlaubt. Die Gemeinde bemühe sich um ein Grundstück am Ärztehaus, um weitere Parkplätze zu schaffen. Auch bei der geplanten Schulsanierung werde die Parkplatzsituation in den Blick genommen. Der Platz dort sei "sehr endlich". Eltern, die ihre Kinder bis vor die Schule fahren wollten, verschärften die Lage.

