Adi Heindl aus Rehling freut sich über Silberdistel unserer Zeitung

Plus Der 88-jährige Adi Heindl aus dem Rehlinger Ortsteil Au wird für sein ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Er hat die Leichtathletik in seinem Umfeld geprägt.

Er habe viele Ecken und Kanten, sagt Adi Heindl aus dem kleinen Rehlinger Ortsteil Au über sich selbst. Und manchmal rede er schneller als er denke. Trotzdem oder gerade deshalb hat sich der 88-jährige Leichtathletik-Fan sehr gefreut, dass er von unserer Zeitung mit der Silberdistel für besonderes ehrenamtliches Engagement in unserer Gesellschaft ausgezeichnet wird. Die Übergabe des Preises samt Urkunde fand am Dienstagabend im Rehlinger Rathaus statt. Mit Heindl freuten sich seine fünf Kinder.