Der Chor Quarterpast serviert in der Rehlinger Kirche einen Ohrenschmaus

Chorleiter Hans-Ulrich Höfle gibt mit dem Chor Quarterpast aus der Firnhaberau ein Gastspiel in seinem Heimatort Rehling. Der Abend ist ein voller Erfolg.

Musik gehört in Rehling zum Advent. Am Sonntagabend war die Pfarrkirche nun bereits zum dritten Mal in drei Wochen der würdige Rahmen für ein Adventskonzert. Diesmal trat der gemischte Chor Quarterpast unter Leitung von Hans-Ulrich Höfle auf, der in Rehling wohnt. Die 25 Sängerinnen und Sänger, überwiegend aus der Firnhaberau (Stadt Augsburg) und Umgebung, aber auch aus Rehling oder Schönleiten, feierten dabei in der fast voll besetzten Kirche einen großen Erfolg und wurden mit lang anhaltendem Applaus begeistert gefeiert.

Der Chor wurde im Mai 1997 nach einem Konzert in der St-Lukas-Gemeinde in der Firnhaberau spontan gegründet, damals als Gospelchor St. Lukas. Dieser fand in Hans-Ulrich Höfle den passenden Chorleiter. Seitdem hat sich die Gruppe mit einheitlich hohem Niveau mit einer gut gemischten gesanglichen Literatur und breitem Repertoire entwickelt. Hans-Ulrich Höfle betreut insgesamt vier Chöre, ist als Klavierbauer und Klavierstimmer auch beruflich mit der Musik und den Instrumenten verbunden wie auch durch seine Arbeit an der Musikschule Neusäß.

Die Rehlinger Kirche bietet den passenden Rahmen

Wichtig für den Chorleiter ist ein passender äußerer Rahmen für die Konzerte. Deshalb sucht er sich dafür meist Kirchen aus. Höfle kam mit dem Chor schon zum zweiten Mal nach Rehling, wo nach seinen Worten eine gute Akustik herrscht und die Gesangsbeiträge optimal zu hören sind. Auch optisch passte die mit Christbäumen geschmückte Pfarrkirche St. Vitus und St. Katharina zum angekündigten Programm „Immer wenn es Weihnacht wird“. Diese Stimmung spürte und hörte man gleich beim ersten Lied „O du stille Zeit“, mit dem ein rund einstündiger bunt gemischter Reigen bekannter Advents- und Weihnachtslieder eröffnet wurde. Dazwischen lasen Sängerinnen nachdenkliche Geschichten, passend zur stillen Zeit der Erwartung und Vorfreude.

In den Liedbeiträgen war den sieben Männern und 18 Frauen die Freude am Gesang anzusehen und auch zu spüren. Freude und Stimmung übertrugen sich auf das Publikum, so dass viele im Rhythmus zu den bekannten Melodien freudig mitklatschten. Immer wieder gab es Sonderapplaus für die stimmsicher vorgetragenen Beiträge, teilweise am Klavier von Peter Frasch begleitet. Auch dem Dirigenten Hans-Ulrich Höfle sah man die Freude über das gelungene Konzert an. „Ave Maria Caccini“, Mary did you know“ oder „Agnus Dei Smith“ waren eingangs zu hören, gefolgt wie vielen anderen bekannten Liedern wie „Born is the light“, „Halleluja“, „Lord of the dance“ und „This little light of mine“, um nur einige zu nennen. Am Ende gab es einen riesigen Schlussapplaus, sodass der Chor um eine Zugabe nicht herumkam.

Nach dem Konzert folgt eine Serenade im Freien

Nach der „Pflicht“ kam dann die Kür auf der Terrasse und im Garten von Chorleiter Hans-Ulrich Höfle, wo er alle Chormitglieder zu einer kleinen Grillfeier mit Glühwein und Punsch eingeladen hatte. Auch hier zeigte natürlich der Chor seine musikalischen, gesanglichen Fähigkeiten mit einer kleinen abendlichen Serenade im Freien, was die Nachbarn so kurz vor Weihnachten bestimmt mit Freude und Dank angenommen haben.