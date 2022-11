Rehling

vor 52 Min.

Für Trinkwasser wird viel Geld im Rehlinger Untergrund verbuddelt

Leitungssanierungen und Schiebertausche waren in den vergangenen Monaten schwerpunktmäßig in Rehling, dem Haupteinzugsgebiet des Wasserzweckverbands Hardhofgruppe, notwendig.

Plus Der Wasserzweckverband Hardhofgruppe tauscht Hausanschlussschieber in Rehling aus und saniert Leitungen. In Gaulzhofen bereitet die Löschwasserversorgung Probleme.

Von Josef Abt

Gleich an mehreren Stellen wurde und wird derzeit noch in Rehlinger Straßen gebuddelt. Dies hat mit der Erneuerung und Sanierung von ganzen Straßenabschnitten für die Wasserversorgung durch den Zweckverband der Hardhofgruppe zu tun. Zu den Maßnahmen gehört die Erneuerung vieler der 45 Jahre alten Hausanschlussschieber in Bereichen der Bergfeldstraße, was im Zuge der kürzlich verlegten Nahwärmeversorgungsleitung mit erledigt wurde.

