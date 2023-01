Rehling

Gottesdienst und Blasmusik zum Jahreswechsel in Rehling

In Rehling stimmte der Musikverein auf den Jahreswechsel ein. Dazu gab es eine Ansprache von Bürgermeister Christoph Aidelsburger (links).

Plus Im Jahresschlussgottesdienst in Rehling liefert Pater Thomas Zahlen zum Kirchenjahr. Am Rathausplatz blickt Bürgermeister Aidelsburger zurück und voraus.

Von Josef Abt Artikel anhören Shape

Zwei Dinge gehören traditionell zum Jahreswechsel in der Gemeinde Rehling: ein feierlicher Gottesdienst, bei dem auf Höhepunkte in der Pfarrei zurückgeblickt wird, und Blasmusik zum neuen Jahr nach dem Gottesdienst am Rathausplatz.

