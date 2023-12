Rehlinger Advent bleibt ein Publikumsmagnet

Der Adventsmarkt auf dem Rehlinger Rathausplatz ist bei optimalem Wetter ein großer Erfolg. Die örtlichen Vereine stellen ein großes Angebot auf die Beine.

Bereits zum 19. Mal fand am ersten Adventsonntag auf dem Rathausplatz der Rehlinger Advent statt, der wieder zu einem großen Erfolg wurde. Sah es am Freitag und Samstag nach Regen und starken Schneefällen noch recht düster für diese Veranstaltung aus, versöhnte Petrus die Rehlinger am Sonntag mit trockenem, kaltem Wetter und dazu azurblauem Himmel. Deshalb strömten die Leute wie erhofft zu dem kleinen, aber gemütlichen Adventsmarkt in Rehlings guter Stube am Rathausplatz.

Am Samstag waren am Nachmittag noch einige Freiwillige stark gefordert, um den vielen Schnee auf dem gesamten Rathausplatz und um die Buden zu entfernen. Mit einem kleinen Bulldog und Räumschild konnte das so weit erledigt werden, dass für die Sicherheit der Besucher und Besucherinnen gesorgt war. Die Ortsvereine werkelten an allen Ecken und brachten ihre Stände in Schuss. Die Krippe des Schützenvereins war neben dem Weihnachtsbaum aufgestellt und mit dem frischen Schnee herrschte eine romantische, vorweihnachtliche Atmosphäre.

Erlös aus Rehling geht wie immer an einen guten Zweck

Zum Start am Sonntagvormittag war es noch zapfig kalt, doch bald sorgte die Sonne für wärmende Strahlen. Rehlings Bürgermeister Christoph Aidelsburger erinnerte in seiner Eröffnungsansprache daran, dass Rehling in all den Jahren zum Adventsmarkt fast jedes erdenkliche Wetter hatte, doch vor keinem je kapitulierte. „Doch einen solch strahlenden Wintertag hatten wir wohl selten und dies soll mit dazu beitragen, dass durch den Einsatz all der vielen Freiwilligen wieder eine schöne Summe für besonders sozial bedürftige Personen und Institutionen zusammen kommt“. Die Vereine liefern die Einnahmen bis auf eine kleine Aufwandsentschädigung an die Gemeinde ab, das Geld geht in die Kasse, die vom Bürgermeister verwaltet wird.

Die Bläser eröffneten den Rehlinger Advent musikalisch, rechts im Bild Bürgermeister Christoph Aidelsburger. Foto: Josef Abt

Nach ein paar Musikstücken von einigen Bläsern des Rehlinger Musikvereins war der Andrang an den Ständen besonders mit kulinarischen und wärmenden Angeboten bereits sehr groß, sei es bei Kürbissuppe, Knoblauchbroten, Schupfnudeln, Bratwürstl und Steaksemmeln oder den heuer neu im Angebot befindlichen Adventsschinken in der Roggensemmel. Es verbreitete sich ein feiner Duft an jeder Ecke, auch von Glühwein oder heißen Waffeln. Auch die fleißigen Helfer und Helferinnen der Schützen sowie von der Landjugend kamen beim Ansturm auf Glühwein und andere Drinks kaum nach. Wie schon die Jahre zuvor, war bei den heißen Getränken die Feuerzangenbowle ein besonderer Renner, auf die sich die Freiwillige Feuerwehr spezialisiert hatte.

Stammkunden warten bereits auf die Wollsocken

Dazu gab es noch verschiedene Angebote an den Ständen, so hatten die Strickfrauen der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) wieder Unmengen von Wollsocken übers ganze Jahr gestrickt, auf die viele Stammkunden bereits warteten.

Weiter gab es private Anbieter von toll kreierten Drechsel- und Holzarbeiten, modernem Schmuck, Töpfer- und Spielzeugwaren, dazu einen Stand der Pfarrei mit einer breiten Angebotspalette mit Dritte-Welt-Waren.

Auf dem Rehlinger Advent gab es interessante Angebote wie ein breites Sortiment von Töpferartikeln und Schmuck einer Goldschmiedin. Foto: Josef Abt

Auch der Rehlinger Kindergarten präsentierte viel Selbstgebasteltes passend für Advent und Weihnachten. Kinder und auch viele Mütter hatten in vielen Stunden fleißig gewerkelt, die dann einen schönen Erlös für den Kindergarten einbrachten, der komplett für dieses Kinderhaus Verwendung findet. Auch diesmal mischte sich am Nachmittag der Nikolaus in Gestalt von Bürgermeister Aidelsburger unter die zahlreichen Gäste und verteilte die süßen Geschenke und der Rathausplatz füllte sich zusehends.

Konzert in der Rehlinger Pfarrkirche

Parallel zu dem Adventsmarkt fand am Nachmittag noch ein Konzert in der Pfarrkirche statt (Bericht folgt). Hier fand man dann Entspannung und Besinnung bei dem ansprechenden Konzert mit abwechselnden Beiträgen.

Eng wurde es beim Rehlinger Advent nach dem Konzert, als sich alles auf dem Rathausplatz drängte. Foto: Josef Abt

Danach stürzten sich auch diese Besucher und Besucherinnen mitten in den Trubel am Rathausplatz und es wurde wieder eng und schwierig beim Durchkommen. Mit dazu beigetragen zu dem großen Erfolg hatte das Wetter, das nicht passender hätte sein können. Viele genossen diesen Adventsabend an den wärmenden Öfen bei Glühwein und einem geselligen Plausch.