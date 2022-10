Oberland-Theatergruppe startet mit "Junggesellenfalle" in die neue Saison

Das bayerische Lustspiel handelt von Streit und Eifersüchteleien in einer Theatergruppe. Die Reichersteiner Theaterspieler starten bald den Kartenvorverkauf.

Nach der coronabedingten Pause von zwei Jahren startet die Oberland Theatergruppe Reicherstein (Markt Pöttmes) voll motiviert in die neue Spielzeit. Die Proben dazu haben bereits begonnen. Zur Aufführung kommt dieses Jahr das Stück „Die Junggesellenfalle“ von Wilfried Reinehr. Premiere ist am 4. November.

Das bayerische Lustspiel in fünf Akten dreht sich um den Maier Sepp. Die Theatergruppe aus Reicherstein hat dabei aber auch die Herausforderung zu bewältigen, dass sich auch das Stück um eine Theatergruppe dreht.

Auf der Bühne sind die Reichersteiner Theaterspieler zerstritten

Zum Inhalt: Der Maier Sepp hat die frauenlose Wirtschaft satt und gibt für seinen Sohn Peter heimlich eine Heiratsanzeige auf. Bei der Anreise der Auserwählten stellt sich heraus, dass sich ein Druckfehler eingeschlichen hat. Die angereiste Dame ist nicht 26, sondern 62 Jahre alt. Mit ihr reist Nichte Petra an. Sie ist äußerst hübsch und versteht auch noch etwas vom Laienschauspiel. Das trifft sich besonders gut, weil die ortsansässige Theatergruppe heillos zerstritten ist.

Peter als ausgesprochener Frauenfeind möchte keinesfalls eine Rolle mit „Knutscherei“ spielen, die anderen Spieler haben Eifersüchtelei-Probleme und drohen der Reihe nach hinzuwerfen. Das ausgewählte Stück gefällt den Mitgliedern der Theatergruppe ebenfalls nicht, die Aufführungen drohen zu platzen und der Regisseur ist dem Nervenzusammenbruch nahe. Da kommt es gerade recht, dass Nichte Petra sich ein Herz nimmt und eingreift. Unter ihrer Leitung wird ein anderes Stück gespielt, die Gruppe vereint und einige Herzen finden zueinander. Die Aufführungen sind ein großer Erfolg und am Ende wird nicht nur Frauenfeind Peter bekehrt, auch Vater Sepp findet noch einmal das große Glück.

Das sind die Aufführungstermine für die "Junggesellenfalle"

Gespielt wird wie immer im Saal des Landgasthofs Brummer in Reicherstein. Die Aufführungen starten mit der Premiere am Freitag, 4. November, um 19.30 Uhr. Die weiteren Termine sind jeweils Samstag, 5. November, um 19.30 Uhr, Sonntag, 6. November, um 19 Uhr, Freitag, Samstag, 11. und 12. November, jeweils um 19.30 Uhr, sowie Freitag und Samstag, 18. und 19. November, jeweils um 19.30 Uhr. Auch dieses Jahr gibt es wieder einen Senioren- und Kindernachmittag. Er findet am Samstag, 19. November, um 13.30 Uhr statt.

Kartenvorverkauf: Der Kartenvorverkauf findet im Gemeinschaftshaus in Echsheim statt und beginnt am Freitag, 21. Oktober, von 17 bis 18 Uhr. Danach gibt es jeweils montags, 24. und 31. Oktober sowie 7. November, von 18 bis 19 Uhr noch die Möglichkeit, Eintrittskarten zu erwerben. (AZ)