Reicherstein

11:30 Uhr

Ortsdurchfahrt Reicherstein: Grundstücksverhandlungen laufen problemlos

An dieser Kreuzung soll die Passierbarkeit verbessert werden.

Plus Mit der Planung des Ausbaus der Ortsdurchfahrt Reicherstein geht es voran. Allerdings nicht so schnell wie erhofft. Das hat Auswirkungen auf den Zeitplan.

Von Inge von Wenczowski

Der Ausbau der Ortsdurchfahrt in Reicherstein im Zuge der Kreisstraße AIC 27 nimmt konkrete Formen an. Zusammen mit dem Landkreis Aichach-Friedberg hat die Marktgemeinde Pöttmes Maßnahmen zur Durchführung der Arbeiten ausgearbeitet und beschlossen. Allerdings geht es nicht so schnell wie erhofft.

