Hollenbacher Pistolenschützen steigen aus Oberbayernliga ab

Plus Schießen Luftpistole: Aufsteiger Hollenbach unterliegt im Abstiegsduell ganz knapp gegen Freienried.

Nach nur einem Jahr ist das unerwartete Abenteuer für die Hollenbacher Pistolenschützen vorbei. Das Team steigt nach einer 2:3-Niederlage im Lokalderby gegen Freienried (Gemeinde Eurasburg) ab und tritt künftig wieder in der Bezirksliga an. Der vorerst letzte Wettkampf in der Oberbayernliga war für die rund 40 Zuschauer und die Aktiven ein an Spannung kaum zu überbietender Abend.

Schon zu Beginn der Begegnung war allen beteiligten Schützen klar, dass der Verlierer absteigen muss. Beim direkten Duell Mann gegen Mann, bei dem jeder Schütze an den elektronischen Ständen immer weiß, ob er gerade vorne liegt (grünes Licht), gleichauf liegt (graues Licht) oder zurückliegt (rotes Licht), liegen die Nerven oft blank.

An Position eins schoss mit Thomas Greppmeir der beste Hollenbacher. Seine 365 Ringen, die er in der Saison im Schnitt geschossen hat, hätten an diesem Abend zum Sieg gereicht. Doch Greppmeir erwischte nicht seinen stärksten Tag. Mit 361 Ringen verlor er gegen Michael Feiger (364). Stefan Greppmeir musste an Position zwei gegen Michael Steinhard antreten. Nach einem starken Start und einer 95 Serie machte er es zum Schluss mit einer 83er Serie noch mal spannend. Steinhard konnte diese Schwächephase aber nicht ausnutzen. Stefan Greppmeir glich mit 355:351 aus. An Position drei behielt Georg Dollinger, der in dieser Saison schon zwei Stechen gewann, die Nerven. Mit 353 Ringen hielt er Verena Braun (346) auf Distanz. Josef Kulzinger (347) an Position fünf schoss überdurchschnittlich, hatte aber keine Chance gegen Jürgen Hopfensitz (354). Somit stand es nach vier Duellen unentschieden nach Mannschaftspunkten.

Markus Hartl aus Freienried behält die Nerven

Im letzten Duell (Schützenmeister Andreas Heider gegen Markus Hartl) ging es dann um den Abstieg. Nach dem Ringdurchschnitt war der Freienrieder zwar klarer Favorit, aber Heider steigerte sich von Serie zu Serie. Das rote und grüne Licht wechselte fast mit jedem Schuss den Bildschirm. Heider war drei Schüssen schneller fertig als sein Gegner und hatte bei sich noch das grüne Licht stehen. Doch Hartl behielt die Nerven. Bei seinem drittletzten Schuss wechselte die Farbe auf Grau und mit seinen letzten zwei Schüssen erzielte er jeweils eine Zehn – das Licht sprang auf Grün um. Markus Hartl gewann den Wettkampf mit 352 zu 351 Ringen. Bei einem Unentschieden hätte ein Stechschuss entscheiden müssen.