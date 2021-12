Schiltberg

vor 49 Min.

Große Trauer über den Tod von Bürgermeister Fabian Streit

Bestürzung und große Trauer hat der Tod von Bürgermeister Fabian Streit in Schiltberg ausgelöst.

Plus Der beliebte Bürgermeister von Schiltberg ist am Donnerstag nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 54 Jahren gestorben.

Von Xaver Ostermayr

In Schiltberg und darüber hinaus herrscht tiefe Bestürzung und große Trauer: Bürgermeister Fabian Streit ist tot. Er starb am Donnerstagabend nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von nur 54 Jahren in der Augsburger Uniklinik.

