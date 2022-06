Endlich wieder Wandern: 1000 kommen zu den Wandertagen nach Ruppertszell

Plus Die Wanderfreunde Ruppertszell freuen sich nach zwei Jahren Corona-Pause über zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sie kommen bis aus Österreich.

Die Wanderer sind wiedergekommen. Nach der Corona-Pause hatten die Wanderfreunde Ruppertszell am Wochenende zur Internationalen Waldwanderung eingeladen. Immerhin schon zum 51. Mal. Trotz der sommerlichen Hitze waren rund 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Start.