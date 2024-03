Schreiner und Zimmerer zeigen beim Werkstattfest, was sie können

Beim Werkstattfest an den Beruflichen Schulen in Aichach wird der Wert des Handwerks und der Ausbildung hervorgehoben. Die Azubis geben Einblicke.

Ein voller Erfolg für das Handwerk, besonders das der Schreiner und Zimmerer, war das Werkstattfest am Samstag an den Beruflichen Schulen in Aichach. 96 Schreiner und Zimmerer besuchen derzeit die Schule, berichtete Schulleiterin Cornelia Nieberle-Schreiegg.

Die Schulleiterin freute sich, dass die berufliche Bildung im Landkreis "großgeschrieben wird" und eine starke Akzeptanz habe. Mit Blick auf die Nieberle-Schreiegg stellte Landrat Klaus Metzger lächelnd fest: "Sie brennt für ihre Schule." Der Landkreis stehe hinter der Ausbildung. "Handwerker brauchen wir", betonte er. Er freute sich, dass junge Menschen die Schule besuchen, "die was zeigen wollen". Der Aichacher Bürgermeister Klaus Habermann betonte, dass man Standort Ausbildung für Holzverarbeitung gerne in Aichach habe. Eine gute Ausbildung sei sehr wichtig.

Werkstattfest : Lehrlinge sind im Handwerk ein wichtiger Faktor

Christian Sauerlacher, Lehrlingswart der Innung, hob hervor, dass im Handwerk Lehrlinge ein wichtiger Faktor seien. Innungsmeister Konrad Sedlmeyr lobte die Zusammenarbeit zwischen Berufsschule und Innung. Während die Schulleiterin Nieberle-Schreiegg Studiendirektorin Sonja Schmaus für die Organisation des Werkstattfests gedankt hatte, gab diese wiederum das Lob an die Azubis für deren Engagement weiter.

Das Werkstattfest dient alljährlich dem Austausch zwischen Lehrherrn, Eltern und Lehrlingen. An verschiedenen Stationen informierten die Azubis über die verschiedenen Arbeitstechniken. Wer wollte, konnte sein handwerkliches Geschick beim Umgang mit Hobel und Stemmeisen testen.

Eine Holzhütte, die auch als Bar verwendet werden kann, war eines der Projekte der Zimmerer-Auszubildenden. Foto: Erich Echter

Ein Höhepunkt für den Besucher war die Vorführung der neuen CNC-Fräse. Das Gerät ist seit einem Jahr im Einsatz und enorm präzise, erzählte Cornelia Nieberle-Schreiegg. Martin Bergmüller erklärte, wie man durch Programmieren des Computers aus einem Holzstück verschiedene Gegenstände fräsen kann. Sonja Schmaus erläuterte das Ausbildungsprogramm des Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB), das für die Schreiner und Zimmerer vorgegeben wird. Darin geht es darum, was produziert wird, in welcher Arbeitszeit, wie viele Personen am Projekt arbeiten dürfen, das Anfertigen von Plänen und welches Holz verwendet werden soll.

Eines der Projekte im Bereich der Zimmerei war eine Hütte, die einer Bar glich und bereits eine Bestimmung hat. Im Präsentationsraum der Schreiner zeigte Paula Treffler aus dem Friedberger Ortsteil Rinnenthal ihre Konstruktion. An dem Ständer aus Eschenholz hat sie zwei Wochen gearbeitet. Angefertigt werden mussten Pläne verschiedener Teile aus Eschenholz, von denen sie einige mit der CNC-Fräse bearbeitete. „Es hat mir Spaß gemacht", erzählt sie. "Und zu Hause hat das Werk einen besonderen Platz.“