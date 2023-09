Sielenbach

Die beiden neuen Solarparks in Sielenbach sind einen Schritt weiter

Am Burgstall am Ortsausgang von Sielenbach in Richtung Aichach ist dieser Solarpark zu finden. Die Energiebauern GmbH wollen nun zwei weitere Solarparks im Gemeindegebiet bauen.

Plus Energiebauern GmbH stellt die Bebauungspläne für die Solarparks "Beim Mühlfeld" und "Klöpfelholz" vor. Auf insgesamt 14 Hektar stehen die Module. Es gibt Anregungen.

Einen Schritt weiter ist die Energiebauern GmbH bei den beiden neuen geplanten Solarparks „Beim Mühlfeld“ und „Klöpfelholz“, die nördlich des Weiherbachs in Sielenbach und bei Raderstetten geplant sind. Der Gemeinderat stimmte in seiner Sitzung am Mittwoch den Planungen für die jeweils notwendige Änderung des Flächennutzungsplans und des dafür nötigen Bebauungsplans zu.

Nördlich des Weiherbachs zwischen Wollomoos und Sielenbach planen die Energiebauern den Solarpark "Beim Mühlfeld". Knapp sechs Hektar groß ist die Fläche insgesamt, auf etwa fünf Hektar werden die etwa 3,50 Meter hohen Module stehen. Im Nordwesten ist eine Eingrünung geplant. Schon allein durch die Topografie und die vorhandenen Eingrünungen sei der Solarpark relativ gut versteckt, sagte Mirjam Schumm von der Firma Energiebauern, die die Planungen dem Gremium vorstellte. Die Pflege und Instandhaltung des Entwässerungsgrabens, der durch das Areal läuft, wollen die Energiebauern übernehmen.

