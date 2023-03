Sielenbach

06:30 Uhr

Einige Sielenbacher wünschen sich einen schöneren Dorfplatz

Die Gegenlager, auf denen die neue Fußgängerbrücke über die Ecknach stehen wird, sind schon betoniert. Die Brücke soll in etwa acht Wochen geliefert werden.

Plus Bei der Bürgerversammlung stellt der Bürgermeister die Ergebnisse einer Bürgerbefragung vor. Obwohl sie nicht repräsentativ ist, nimmt die Gemeinde viele Anregungen mit.

Von Gerlinde Drexler Artikel anhören Shape

124 Personen hatten im vergangenen Jahr an der Bürgerbefragung der Gemeinde Sielenbach teilgenommen. Auf der Bürgerversammlung am Mittwoch stellte Bürgermeister Heinz Geiling eine Auswahl der Ergebnisse vor und gab einen Ausblick auf geplante Vorhaben. Außerdem teilte er mit, dass die Gemeinde in zwei Wochen wieder schuldenfrei sein wird und ein Gemeindefest geplant ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen