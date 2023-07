Umfrage in Aichach: Wie kommen Sie gut durch die heißen Tage?

Heiß, heißer, Sommer 2023 - schon an einigen Tagen ist die Temperaturanzeige über die 30-Grad-Marke geklettert. Am Wochenende ist es wieder so weit.

Das Frühjahr war oft nass und kühl, seit Ende Mai aber gibt die Sonne Vollgas. Am heutigen Samstag klettert das Thermometer in Aichach und Umgebung wieder deutlich über die 30-Grad-Marke. Nicht zum ersten Mal in diesem Sommer. Vielen Menschen machen so hohe Temperaturen zu schaffen. Andere fühlen sich dann erst richtig wohl. Wir wollten von Passantinnen und Passanten am Stadtplatz wissen, welche Tipps sie haben, um die heißen Tage gut zu überstehen.

Brigitte Förg, Aichach Foto: Gerlinde Drexler

Brigitte Förg, Aichach: Ich gehe mit den Enkeln ins Freibad oder an den See. Das ist die beste Abkühlung. Bei dem heißen Wetter ist der Hunger nicht so groß. Wir essen ganz oft Melonenscheiben, die aus dem Kühlschrank kommen, anderes Obst und Eis. Und ich gehe mit den Enkeln eher vormittags raus, wenn es noch kühl ist und bleibe während der Mittagshitze drin. Ich mag die Hitze schon, ich kann nur nicht so gut schlafen.

Raffaela Jung, Affing-Hausnwies Foto: Gerlinde Drexler

Raffaela Jung, Affing-Haunswies: An heißen Tagen empfehle ich, drinzubleiben und die Rollläden runterzulassen. Oder man geht in ein klimatisiertes Geschäft. Ventilator oder Klimaanlage einschalten hilft auch gegen die Hitze. Mir ist es ja lieber zu warm als zu kalt. Ich kann die Hitze ganz gut ab. Wir waren erst in Ägypten in Urlaub und da hatte es um die 40 Grad. Das hat mir nichts ausgemacht. Meine Kinder mögen die Temperatur weniger.

Hubert Rettenberger, Aichach Foto: Gerlinde Drexler

Hubert Rettenberger, Aichach: In der Früh schon lüften und dann alles dichtmachen. Wenn die Sonne kommt, die Rollläden herunterlassen. Mein Tipp wäre auch, ins Freibad zu gehen, im Biergarten unter Bäumen ein kühles Getränk zu genießen oder in die Eisdiele gehen. Ich persönlich mag es gerne heiß. Ich radel auch gerne, wenn es heiß ist. Man darf nur nicht stehen bleiben. Mir ist es lieber zu warm als zu kühl.

Sabine Ziegler, Aichach Foto: Gerlinde Drexler

Sabine Ziegler, Aichach: Mir tut es immer gut, wenn ich mich an heißen Tagen wenig bewege und viel trinke. Mein Motto ist, an heißen Tagen drinzubleiben. Aber ich mag über die Hitze gar nicht schimpfen. Mir ist es lieber heiß als kalt. Wenn es zu heiß wird, dann wird es aber anstrengend und ich finde es stressig. Wir haben daheim einen kleinen Whirlpool. Das ist an solchen Tagen unser Höhepunkt, uns darin zu erfrischen.