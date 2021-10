Aichach

vor 33 Min.

Ehepaar aus Oberbernbach läuft in 24 Stunden hunderte Kilometer

Plus Tatjana und Viktor Reger stehen beim 24-Stunden-Rennen in Heilbronn auf dem Treppchen. Dabei hatte sie kaum Vorbereitung. 2021 soll noch ein Ziel erreicht werden.

Von Sebastian Richly

Als Viktor Reger die 100 Kilometer-Marke knackt, ist er verwundert. Nicht darüber, wie fit der 41-Jährige noch ist, sondern darüber, dass er gerade einmal die Hälfte der Zeit gebraucht hat. Also setzte er sich beim 24-Stunden-Marathon in Heilbronn ein neues Ziel: 100 Meilen – also rund 160 Kilometer. Die schaffte der Oberbernbacher am Ende auch – 167 Kilometer bedeuteten Platz drei. Seine Ehefrau Tatjana legte fast 100 Kilometer zurück und holte sich Platz zwei der Frauen-Konkurrenz. „Das hat mich geschockt“, gibt Viktor Reger zu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

