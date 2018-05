09:45 Uhr

Aichacher Piloten mit mäßigem Start Lokalsport

Jim de la Vigne landet auf Rang sieben.

Zum Start in die neue Kartslalom-Saison richtete RT Königsbrunn den 1. Schwabenpokallauf und zugleich 1. Regionallauf (Region West) aus. Die Fahrer des MC Aichach kamen nur schwer in die Gänge.

Der Parcours war schnell und hatte auch einige schwierige Passagen zu bieten. 165 Starter aus ganz Schwaben gingen in den Klassen an den Start, 18 davon stellte der MC. Bester Fahrer aus Aichacher Sicht war Jim de la Vigne in der K4. Er belegte nach zwei schnellen Läufen Platz sieben. Weiter geht es am 10. Mai in Kaufbeuren beim 2. Schwabenpokallauf. (AN)

Weitere Ergebnisse

K1 11. Philipp Strobel, 19. Nico Rizoudis, 25. Lucas Nößner.

K2 20. Stefan Habek, 23. Adrian Limmer, 30. Michael Lippl

K3 12. Leon Ehleider, 23. Ulrike Stolz, 35. Timo Bellenbaum

K4 12. Joel Kurrer, 15. Alexander Biasizzo, 17. Niklas Stahler, 19. Matthias Stolz, 25. Niklas Feiler

K5 18. Tobias Reiz, 21. Nico Schmid, 22. Vanessa Witzenberger

