Daniel Schrag ist schon gut in Form Lokalsport

Daniel Schrag zeigte beim Sichtungsrennen in Niedersachsen eine starke Leistung. Diese will er bei den bayerischen Bergmeisterschaften wiederholen.

Aichacher wird beim ersten Sichtungsrennen Neunter. Am Samstag steht für den 15-Jährigen die bayerische Bergmeisterschaft an.

Für Radrennfahrer Daniel Schrag hat die Saison längst begonnen. Am Sonntag stand für den 15-Jährigen in Börger (Niedersachsen) das erste Sichtungsrennen des Bundes Deutscher Radfahrer in der U17 auf dem Plan. Der Aichacher, der Mitglied beim Radteam Aichach 2000 ist, geht seit dieser Saison für die RSG Ansbach an den Start. Beim Sichtungsrennen glänzte Schrag und wurde Bester seines Jahrgangs.

Schrag reiste mit dem Landesverband Bayern und zehn weiteren Sportlern in das 750 Kilometer entfernte Börger. Am Samstagnachmittag machten die bayerischen Sportler noch eine Streckenbesichtigung. Für Sonntag waren in der U17 männlich 127 Rennfahrer gemeldet. Diese mussten fünf Runden mit je 13,6 Kilometern (gesamt 68) bewältigen. Der Kurs war flach. Bei der Startaufstellung konnte sich der Aichacher nur im hinteren Drittel des Feldes positionieren. Jedoch nach rund drei Kilometern, als die Streckenführung von der breiten Hauptstraße mit einer 90-Grad-Kurve in enge Flurbereinigungsstraße mündete, fand Schrag sich im vorderen Teil des Feldes wieder. Schon in der ersten Runde konnte er sich für kurze Zeit mit zwei weiteren Fahrern vom Feld absetzen. Das Trio wurde allerdings noch in derselben Runde gestellt. Bei der Sprintwertung in der zweiten Runde fuhr er auf den zweiten Rang. Das Rennen war sehr hektisch und auch von Stürzen geprägt.

In den letzten beiden Runden wurde nicht mehr attackiert, da sich eine Flucht nicht mehr gelohnt hätte, wodurch es auf einen Massensprint hinauslief. Schrag konnte sich bis zur letzten Kurve weit vorarbeiten und sprintete dann auf den neunten Platz, als bester Fahrer des jüngeren Jahrgangs der U17, ins Ziel. Sieger wurde Laurin Drescher (Zwickau), vor Marco Brenner (Ansbach) und Plinius Naldi (Ellemdingen). Schrag hatte am Ende nur 1,1 Sekunden Rückstand auf den Sieger. Am heutigen Samstag startet der Neuntklässler des Aichacher Deutschherrn Gymnasiums in Schweinlang (Allgäu) bei der bayerischen Bergmeisterschaft. Seine Schwester Emily fährt am Sonntag in Burggen (Allgäu) mit. Die Elfjährige bestreitet dort ihr erstes Saisonrennen. (AN)

