11.07.2018

Einige Teams machen Aufstieg perfekt Lokalsport

Die Damen 30 des TC Wittelsbach und die Herren 55 des TC Aichach siegen klar und feiern ihre Erfolge.

Zwei Teams machten am abschließenden Spieltag den Aufstieg klar.

BC Adelzhausen

Herren50 Beim SV Hainhofen verlor der BCA mit 3:6. Die ersatzgeschwächten Adelzhauser kämpften. Rudi Aust zeigte in einer spannenden Partie sein bestes Spiel in der laufenden Saison und gewann nach über zwei Stunden mit 6:3 und 6:2. Auch Wolfgang Gerber musste erst einen Rückstand aufholen und sein Können unter Beweis stellen. Josef Kettner spielte wieder sein gewohntes Spiel. Ein Stoppball nach dem anderen ließ seinen Gegenspieler an den Rand der Verzweiflung bringen. Beim Stand von 3:3 nach den Einzeln mussten nun die Doppel entscheiden. Hier mussten die Adelzhauser aufgrund der Verletzung von Andreas Klehm ihre gewohnten Aufstellungen ändern. Die Hainhofer gewannen alle drei Doppel. (AN)

TC Aichach

Herren Beim Tabellenersten der Bezirksklasse 2, dem TC Mering, gab es eine herbe 0:9-Niederlage. Drei Match-Tiebreaks gingen verloren, zudem musste Konstantin Kandler seine Partie frühzeitig beenden.

HerrenII Ein 3:3 fuhr man beim TC Wittelsbach ein. Patrick Hurler und Alexander Spengler gewannen ihre Einzel, und die Paarung Hurler/Borosch holte den dritten Zähler im Doppel.

Damen Die Erste konnte beim TSV Zusmarshausen nur kleine Erfolge verbuchen. Beinahe chancenlos verlief die Einzelrunde. Nur Franca Maiterth gewann ihr Einzel auf Position zwei, und auch das Doppel in der Paarung Franca Maiterth/Ute Maiterth war das einzig gewonnene an diesem Tag.

Herren40 Der TCA lieferte sich in der Bezirksklasse 1 eine knappe Partie mit Leitershofen. Ein 3:3 nach den Einzeln durch Siege von Hans Wagner, Alois Kaupp und Peter Bayerl führte zu den entscheidenden Doppeln: Hier konnten nur Peter Bayerl und Klaus Thurn punkten. So ging die Begegnung mit 5:4 an die Gäste aus Leitershofen.

Herren55 Ein sensationeller Erfolg gelang in der Landesliga beim TC Nersingen-Leibl mit 7:2. Dadurch stand der Aufstieg in die Bayernliga fest. Eine tolle Einzelrunde, in der kein Match abgegeben wurde, sicherte Walter Schenkl, Johann Fichtner, Rudolf Ostermayr, Bernd Burkhart, Günter Seelos und Harald Greifenegger bereits den Gesamtsieg über die gegnerische Mannschaft.

Herren65 Nur einen Punkt nahm der TCA beim TC Mering mit. Winfried Haselberger entschied sein Einzel mit 6:0, 6:1 klar für sich. Sowohl Peter Hermannstädter als auch Sigurd Helmer verloren ihre Partien erst im Match-Tiebreak. Auch in den Doppeln war nicht mehr viel zu holen.

Herren70 Ein 6:0 gelang der Landesliga-Mannschaft beim TC Murnau. Helmut Burghart, Federico Beck-Peccoz, Günter Alphei und Willi Artner entschieden die Partie souverän für sich. (maif)

Junioren II TC Haunstetten – TCA 2:4

Punkte Valentin Maiterth, Tilmann Braun

Junioren III TCA – TC TAS Augsburg 4:2

Punkte Rafael Konrad, Gregor Müller, Tom Bauer, Ben Bauer, Müller/B. Bauer

Knaben TCA – TC Günzburg 3:3

Punkte Fritz Clauss, Jonathan Braun

SC Oberbernbach

Damen Der SCO verlor gegen den TC Motzenhofen mit 2:4. Beate Ullmann (6:1/6:2) und Jana Danziger (7:5/7:6) gewannen ihre Einzel. Die beiden anderen Einzel gingen jeweils knapp im Match-Tiebreak verloren. Auch die einzige Chance zum Unentschieden wurde im Doppel Ullmann/Wächter im Match-Tiebreak knapp verpasst.

Herren Gegen den TC Mertingen spielten die Herren 1:8. Ein Einzel und gleich zwei Doppel mussten verletzungsbedingt aufgegeben werden. Den einzigen Punkt holte Philipp Kneißl (6:1/6:4). (vs)

Bambini SCO – TV Hörzhausen 0:6

WF Klingen – SCO 6:0

Junioren SCO – TC Friedberg V 0:6

TSV Sielenbach

Herren 50 Mit dem 6:3-Heimsieg gegen den TC Mertingen wurde der Klassenverbleib sichergestellt. Nach den Einzeln stand es bereits 5:1 durch Siege von Ferdinand und Martin Neumeyr, Sepp Kettner, Jürgen Spreitzer und Erwin Speckner. Jürgen Spreitzer und Josef Achter siegten im Doppel.

Damen Mit einer 3:6-Niederlage beendeten die Damen die Tennis-saison als Tabellenvorletzte. Die Punkte im Einzel holten die Geschwister Verena und Katrin Kreutmeier. Den dritten Punkt steuerte das Doppel Kathrin Kreutmeier und Gabriela Mayer bei. (spe)

SV Unterschneitbach

Herren Der Abwärtstrend hält an. Gegen die DJK Langenmosen musste man sich mit 2:7 geschlagen geben. Ihre Spiele gewannen Max Kühnruß und Dominik Müller (1:6/7:5/10:6). Auch die Doppel gingen knapp verloren.

Herren30 In einem umkämpften Match musste der SVU im Spitzenspiel gegen Kottern II eine 4:5-Pleite hinnehmen. Vier Paarungen wurden im Match-Tiebreak entschieden. Holger Schramm (4:6/6:3/ 11:9), Martin Wagner (6:3/6:3), Ulrich Schmidt (2:6/6:2/10:7) so- wie M. Wagner/Thomas Wagner (7:6/ 4:6/10:7) holten die Punkte. (jgs)

Junioren 18 TC Wittelsbach – SVU 2:4

Punkte Tim Rauscher, Mario Rachner und Lukas Baier, Rauscher/Andre Rachner

Juniorinnen 18 Nördlingen II – SVU 4:2

Punkte Sarah Mayer, Johanna Deißer

Knaben 16 SVU – TC Donauwörth 1:5

Punkte Florian Huber

Knaben 14 SVU – TC Neuburg/Donau 2:4

Punkte Florian Huber, Huber/Nico Thoma

Bambini 12 TC Wittelsbach – SVU 1:5

Punkte Jona Wolf, Maximilian Schoder, Kilian Ostermaier, Wolf/Schoder, Ostermaier/Letizia Lichtenstern

TC Wittelsbach

Herren Gegen den Tabellenführer TC Aichach II gab es ein Unentschieden. Bereits nach den Einzeln stand es durch den Sieg von Volker Schreier und einem Nichtantritt der Aichacher 2:2. Im Doppel punkteten Daniel und Dominik Riedl.

Damen30 Der TCW besiegte die MBB SG Augsburg mit 4:2 und machte den Aufstieg in die Landesliga perfekt. Silvia Seideneder und Miriam Marko gewannen ihre Einzel souverän. Simone Nagel und Anne Pereira vergaben ihre Matchbälle und mussten sich jeweils im Match-Tiebreak mit 11:13 beziehungsweise 9:11 geschlagen geben. Die Doppel ließen sich Simone Nagel und Silvia Seideneder sowie Heidi del Valle und Verena Mangold aber nicht mehr nehmen.

Herren40 Keine Chance hatte der TCW gegen die DJK Stotzard. Den Ehrenpunkt holte Peter Thurner.

Herren60 Gegen den TC Nordendorf gab es ein 2:4. Nur Hubert Kreutmayr konnte sein Einzel gewinnen. Das Doppel gewannen Karl Kappler und Hubert Kreutmayr 6:2, 7:6. (AN)

Junioren 18 TCW – Unterschneitbach 2:4

PunkteChristoph Kugler, Benjamin Haas/Stefan Schmach

Knaben 14 TCW – TC Wertingen 0:6

BambiniTCW – Unterschneitbach 1:5

Punkt Max Kreutmayr

