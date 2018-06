Er gibt den Stab nun weiter

vor 44 Min.

Otto Dwaliawili hört nach 32 Jahren als Abteilungsleiter der LG Aichach-Rehling auf. Wie der 64-Jährige die Situation seiner Sportart einschätzt und woran er sich gerne erinnert

In wenigen Wochen wird Otto Dwaliawili 65 Jahre alt. Sein Amt als Abteilungsleiter Leichtathletik im TSV Aichach hat er kürzlich abgegeben. Im Blick zurück kommt er aus gutem Grund auf den Zehnkampf zu sprechen; früher war er selber in dieser Disziplin erfolgreich.

Nach 32 Jahren haben Sie das Amt des Abteilungsleiters Leichtathletik im TSV Aichach aufgegeben. Gibt es jetzt dafür einen besonderen Grund?

Das kann man so nicht beantworten, ich habe es 32 Jahre gemacht. Ich bin ein Mensch, der loslassen kann und will. Manche verpassen den Zeitpunkt. Ich bin nach wie vor im Turnrat des TSV Aichach und arbeite als Trainer weiter, außerdem stehe ich mit Rat und Tat zur Seite. Ich bin nicht aus der Welt. Nach 32 Jahren ist es legitim, das Amt in jüngere Hände zu legen.

War es leicht oder schwierig, dafür Benjamin Hasmüller zu gewinnen?

Das ist seit Jahren mehr oder weniger klar, der hat über zehn Jahre bei mir trainiert. Der hat das von der Pike auf gelernt.

Wie sehen Sie die aktuelle Situation oder die Zukunft der Leichtathletik?

Allgemein haben wir auf jeden Fall einen starken Rückgang in der Leistung, nicht in der Quantität. Früher hat man 7000 Punkte gebraucht, um im Zehnkampf zu einer deutschen Meisterschaft zu fahren, heute reichen dafür schon 6000 Punkte. Das ist schon gravierend. Die Spitzenathleten haben sich sicher nicht verändert, aber das zweite oder sagen wir das dritte Glied ist deutlich schwächer geworden. Um erfolgreich im Zehnkampf zu sein, muss man einen großen Aufwand von der Zeit und von der mentalen Energie her betreiben. Heute fühlen sich die Leute höher belastet. Klassengemeinschaften lösen sich ein Stück weit auf, es kommt zu einem Gegeneinander. Da ist schon eine gewisse Lockerheit verloren gegangen. Auch der Sport leidet natürlich darunter.

Beim Blick zurück auf so viele Jahre mit engem Kontakt zur Leichtathletik, fallen Ihnen da besondere Highlights ein oder Momente, auf die man gerne verzichtet hätte?

Das sind so Fragen, die ich eigentlich gar nicht so beantworten möchte. Dass es da menschelt, ist klar. Es gibt viele schöne Sachen, etwa den Bayernpokal, den wir 1987 gewonnen haben. Wenn ich hier einzelne Namen erwähnen würde, dann wäre das ungerecht den anderen Athleten gegenüber. Der Unterschied ist manchmal nur das Talent. Leichtathletik ist schon talentabhängig. Es braucht dazu Willen und Fleiß, um wirklich ganz vorne dabei zu sein.

Die Fragen stellte Johann Eibl.

