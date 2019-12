09:04 Uhr

FC Affing verlängert mit Trainerduo

Tobias Jorsch und Marc-Abdu Al-Jajeh bleiben bis 2021. Abteilungsleiter Markus Berchtenbreiter setzt damit ein Zeichen.

Von Johann Eibl

Die Winterpause ist im Fußball eine gute Gelegenheit, um längerfristig die Weichen zu stellen. Das hat in dieser Woche der FC Affing gemacht.

Am Donnerstag teilte Markus Berchtenbreiter als Abteilungsleiter bei Bezirksligisten mit: „Habe gestern mit Al-Jajeh und Jorsch für die neue Saison verlängert.“ Schon vor einigen Wochen, als Misserfolge beinahe an der Tagesordnung waren, machten die Verantwortlichen klar, dass sie an den beiden Spielertrainern festhalten wollten. Unter anderem wurde im Stadionheft der jungen Coaches demonstrativ und für alle sichtbar der Rücken gestärkt. Somit werden Marc-Abdu Al-Jajeh (30 Jahre alt) und der 29-jährige Tobias Jorsch auch in der kommenden Saison die Kommandos an der Frechholzhauser Straße geben.

Affing will zurück in die Erfolgsspur

Beide hatten im Spätsommer 2017 das Traineramt von Manfred Kämpf übernommen und den FC Affing zurück in die Bezirksliga geführt. Im ersten Jahr nach dem Aufstieg gelang souverän der Klassenerhalt, aktuell ist die Situation mit Platz zehn nicht ganz so optimal. Nach einer Serie von acht sieglosen Spielen, gelang aber im letzten Spiel vor der Winterpause der Befreiungsschlag. Das Duo hat in jedem Fall das Vertrauen, dass es wieder in diese Richtung gehen kann.

