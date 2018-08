Griesbeckerzell stürmt an die Spitze

vor 56 Min.

Nicklas Specht (am Ball) und der TSV Pöttmes verloren mit 0:2 gegen den SC Griesbeckerzell und Manuel Betzmeir (links). Der SCG steht damit vorerst an der Tabellenspitze der Kreisliga Ost.

Der SCG gewinnt in Pöttmes und thront nun ganz oben in der Tabelle. Rehling gelingt gegen Gerolsbach der erste Sieg in dieser Saison.

Der vierte Spieltag in der Fußball-Kreisliga Ost ist für viele Teams ein Wegweiser, wo es in dieser Saison hingeht. Für den SC Griesbeckerzell geht es anscheinend auch in diesem Jahr ganz weit nach oben. Und auch der TSV Rehling kann erstmals in dieser Spielzeit etwas Höhenluft schnuppern.

Lechhausen – Alsmoos-P. 1:3

Der SSV Alsmoos-Petersdorf hat die „Pflichtaufgabe“ gegen díe DJK Lechhausen „mit Bravour gemeistert“, so beschreibt SSV-Trainer Frank Mazur den 3:1-Sieg seiner Mannschaft, die bereits am Samstag bei den Augsburgern gefordert war. „Der Gegner war sehr schwach, die werden es heuer schwer haben in der Liga“, ist sein Resümee. Der Sieg sei zu keiner Zeit in Gefahr gewesen, so Mazur weiter, denn Lechhausen sei schlicht zu harmlos vor dem Tor gewesen. Sein Team war etwas angeschlagen wegen eines Polterabends am Vortag, nicht zuletzt deshalb ist Mazur sehr zufrieden mit dem Ergebnis. „Das Ding war bereits zu Halbzeit durch“, erklärt er. Nach 20 Minuten brachte der spielende Co-Trainer Stefan Simonovic den SSV in Führung. Nach einer scharfen Hereingabe musste der Torjäger den Ball aus kurzer Distanz nur noch über die Linie drücken. Kurz vor der Pause war es erneut Simonovic, der nach einer feinen Einzelleistung für das 2:0 der Gäste sorgte. Der 28-Jährige setzte sich auf außen durch, zog agil in den Strafraum und brachte das Leder aus spitzem Winkel im Tor der Gastgeber unter. Auch am 3:0 (73.) war Simonovic beteiligt: Der Mann des Tages wurde im Strafraum gelegt, Schiedsrichter Josef Burkhard zeigte sofort auf den Punkt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Mathias Benesch eiskalt. Lechhausen gelang lediglich der Ehrentreffer in der 88. Minute durch Stefan Stronczik. Mit dem Ergebnis sei die DJK noch gut bedient, wie Mazur erklärt: „Wir hatten noch ein, zwei sehr gut Möglichkeiten, die wir aber nicht genutzt haben. Aber das spielt eigentlich auch keine Rolle. Ich bin sehr zufrieden mit meinen Jungs.“ (lot)

Pöttmes – Griesbeckerzell 0:2

Bei der Heimmannschaft meldeten sich ausgerechnet zum Schlagerspiel fünf Spieler verletzt oder krank ab. Mit Bahlmann, Brodowski, Söllner und Szilvasi fehlte fast der komplette Defensivverbund beim TSV Pöttmes. Ein Umstand, den die Fußballer des SC Griesbeckerzell eiskalt auszunutzen wussten. Das Spiel begann sehr verhalten und war von einem Spitzenspiel weit entfernt. Zu viele Nickligkeiten ließen über die gesamte Spielzeit kein vernünftiges Spiel zu. Griesbeckerzell stand gewohnt sicher und ließ die Pöttmeser nicht in die Nähe ihres Tores kommen. Nach vorne deutete der Gast schon in der Anfangsphase sein Gefährlichkeit an, als Maximilian Kopp Christoph Heckert zu einer Glanztat zwang. Das 1:0 für die Zeller war dann klasse rausgespielt, als Rimon Shushe nach Doppelpass allein vor Heckert unbedrängt einschieben konnte (17.). Die Pöttmeser Angriffsbemühungen wurden danach mit vielen Fouls im Spielaufbau im Keim erstickt. Besonders Serge Yohoua bekam das zu spüren. Der SCG war zudem auch weiterhin brandgefährlich. Die Heimelf musste froh sein, das sie nach Chancen von Manuel Schweitzer und Kopp nicht weiter zurücklag. Auch in Hälfte zwei trat der TSV bemüht auf, einzig Torchancen konnte man keine herausspielen. Die hatte der Gast, der mit zunehmender Dauer die sich öffneten Spielräume nutzte. Zells Bester, Manuel Schweizer, markierte schließlich in der 75. Minute das entscheidende 2:0 für den SCG. Unter dem Strich ein verdienter Erfolg der Gäste. (prwe)

TSVRehling – FC Gerolsbach 3:0

Der TSV Rehling hat den ersten Sieg in dieser Saison eingefahren. „Mir sind mehrere Steine vom Herzen gefallen. Ich bin richtig stolz auf uns“, sagt TSV-Trainer Sebastian Kalkbrenner nach der Partie. Die junge Rehlinger Mannschaft habe einen guten Job gemacht, so Kalkbrenner weiter. Sein Team sei gut ins Spiel gekommen und habe die Gerolsbacher durch aggressives Pressing im Mittelfeld zu vielen Fehlern gezwungen. „Das war sehr schön“, resümiert der TSV-Coach. Rehling hatte bereits nach 20 Minuten die erste große Möglichkeit. Fabio Martens lief allein auf den Gästekeeper zu, schob das Leder allerdings knapp am Tor vorbei. Gut zehn Minuten später hatte der 19-Jährige mehr Erfolg: Nach einer Ecke stand Martens am kurzen Pfosten bereit, scheiterte zunächst allerdings am Gerolsbacher Schlussmann, ehe er den Abpraller aus kurzer Distanz unhaltbar unter die Latte zur Führung für den TSV in die Maschen zimmerte. Kurz vor der Halbzeit war es erneut Martens, der für Aufsehen sorgte. Der junge Stürmer setzte sich über links durch, verpasste mit seinem Schuss jedoch erneut knapp das Tor. „Wir hätten zu Halbzeit durchaus höher führen können“, erklärt Kalkbrenner. Nach der Pause machte Gerolsbach Druck, kam aber kaum zu gefährlichen Torszenen. In der 60. Minute scheiterte hingegen Marco Martens, Bruder des Torschützen zum 1:0, nach einem Solo am Gästetorhüter. Es sollte bis zur Schlussphase dauern, ehe Rehling erneut erfolgreich war. In der 86. Minute verwertete Masoud Mula Khali eine flache Hereingabe von der linken Grundlinie erfolgreich und schob den Ball zum 2:0 links unten ins Eck. In der Nachspielzeit platzierte Kevin Seifert das Leder mit einem satten Distanzschuss aus gut 25 Metern im Kreuzeck zum 3:0-Endstand. „Wenn es läuft, dann gehen eben auch solche Dinger mal rein“, sagt ein zufriedener Rehlinger Trainer Sebastian Kalkbrenner. (lot)

Burgheim – BC Aichach 1:1

Im Match zweier Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte stand am Ende ein gerechtes Unentschieden, das jedoch weder dem TSV Burgheim noch dem BC Aichach wirklich weiterhelfen dürfte. Nachdem die Gäste aus Aichach den besseren Start erwischten und das Spiel dominierten, machte Philipp Stadler nach herrlicher Vorarbeit von Co-Trainer Mathias Heckel das zu diesem Zeitpunkt überraschende 1:0 für Burgheim (17.). Sein Schuss landete herrlich unter der Latte. Anschließend verlief die erste Halbzeit ausgeglichen – mit wenigen Chancen auf beiden Seiten. Einzig die Gäste schafften ein Tor im weiteren Verlauf. Nach einem Abspielfehler im Mittelfeld ließ Aichachs Maximilian Schmuttermair freistehend TSV-Torhüter Karmann keine Chance (29.). Im zweiten Durchgang verflachte das Geschehen, wobei die Gäste etwas gefährlicher waren und sich einige „kleine“ Chancen erspielten. In den letzten 20 Minuten drängte der BC Aichach mehr auf den Sieg. Alleine Stürmer Marcus Wehren vergab dabei drei Möglichkeiten. Einziger (negativer) Höhepunkt aus Burgheimer Sicht war der Platzverweis für Lukas Biber in der 88. Minute. (stad)

TSV Friedberg – Rinnenthal 1:1

Im Jahr 2015 waren die beiden Stadtrivalen das letzte Mal bei einem Punktspiel aufeinandergetroffen. Am Ende hieß es diesmal 1:1-Unentschieden, wobei der Ausgleichstreffer erst spät fiel. In der ersten Halbzeit zeigten beide Teams ein schnelles Spiel auf Augenhöhe. Der erste Treffer fiel bereits nach 17 Minuten: Simon Bunk flankte von rechts den Ball in Richtung des Rinnenthaler Tors. BCR-Keeper Felix Fuhrmann konnte den Ball nicht richtig fangen, sodass er zusehen musste, wie der Ball hinter ihm ins Tor rollte. In der zweiten Halbzeit ließ der TSV Friedberg deutlich nach. Sehr zum Unmut von Abteilungsleiter Marcus Mendel. „Rinnenthal war überlegen. Wir haben uns zu sehr zurückgezogen“, sagte er. Allerdings gelang es dem BCR nicht, zwingende Torchancen herauszuspielen. In der 90. Minute hieß es dann Eckball für Rinnenthal. Martin Oswald bediente Alexander Demel, der etwa aus sechs Metern zum 1:1-Endstand ins Tor schoss. Mit dem Ergebnis war Mendel nicht zufrieden. „Wir hätten in der ersten Halbzeit den Sack zumachen müssen. So haben wir von den Chancen her zwei Punkte verloren“, so der Abteilungsleiter. (schr-)

